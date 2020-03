„Jakmile se u nás objevil první případ, jako když utne. Lidé najednou přestali volat. Mám zhruba dva tři telefonáty za den,“ přiznává Marek Dolák z Hulína. V jeho případě jde o devadesátiprocentní propad poptávky.

„Za běžného stavu jsem vyřizoval denně i 20 hovorů. Lidé se jednoduše bojí. Co mohou, odkládají na později,“ říká Dolák.

„Jezdím hasit akorát ty největší požáry. Nejvíc rozbité pračky. Ty jsou pro lidi moc důležité. Prostě jenom to, co nutně potřebují k životu,“ pokračuje Marek Dolák. Nejenom lidé mají strach o své zdraví. I samotný Marek se obává onemocnění Covid-19.

„Snažím se co nejvíce chránit zdraví všech. Nosím roušky, po lidech vyžaduji to samé, používám desinfekci, snažím se dodržovat zvýšenou hygienu. Víc udělat nemohu,“ míní opravář domácích elektrospotřebičů jako jsou pračky, sušičky, myčky a sporáky.

„Ale samozřejmě mám strach. Ptám se lidí v telefonu, zda nejsou v karanténě, nakažení či nemají příznaky onemocnění. Často se mi to podaří rozpoznat již po telefonu,“ uvádí Marek Dolák.

S nemocnými zákazníky se setkává běžně

S nemocnými zákazníky se Marek potkává běžně. I mimo současnou pandemii. „Lidé i za normálních okolností volají, když jsou nemocní. Na to jsem si zvykl. Říkají mi například: ,Nemůžete teď přijet? Jsem zrovna doma na neschopence.ʽ Nebo: ,Jsem s nemocnou dcerou doma.ʽ Rozumím, že mají víc času, že si kvůli opravě nemusí brát dovolenou, ale i já mohu kvůli tomu onemocnět,“ vysvětluje.

Pro Marka je současná situace náročná také po stránce finanční. Zatímco někteří by byli rádi za to, že mohou doma odpočívat a nemusí příliš pracovat, pro Marka Doláka to znamená velký propad příjmů a finanční potíže.

„Nedá se tak dlouho fungovat. Vlastně nikdo, z kolegů které znám, nejsme schopni tak dlouho fungovat. Sice mi vláda odpustila placení sociálního a zdravotního pojištění, ale náklady se jinak nesnížili. Ba naopak. Provozní náklady na domácnost jdou nahoru, obědy pro děti jsou nákladnější než ve školní jídelně, složenky nepočkají,“ dodává Marek Dolák.