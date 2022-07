S trakařem, půllitrem i na chůdách. Pekařskou sobotu zpestřil speciální trojboj

FOTO, VIDEO/ Naložit tři pytle obilí na trakař a s tímto nákladem pak proběhnout trasu v co nejkratším čase, aniž by jediný pytel spadl. Projít co nejrychleji stejnou trasu na chůdách a s nůší na zádech. A na závěr absolvovat tutéž dráhu s půllitrem piva neseným na lopáři – dřevěné lopatě sloužící k podávání chleba do pece. Pochopitelně opět bez pádu sklenice.

Pekařská sobota v Rožnově pod Radhoštěm | Video: Deník / Michal Burda