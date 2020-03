V Česku je od včerejška plošně přerušená výuka v základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách. Mimořádné nařízení přišlo v souvislosti s šířením nákazy nebezpečného koronaviru COVID-19 a mnoha rodičům způsobilo značné komplikace.

„Mám školáky v páté a sedmé třídě, takže už jsou dost staří na to, aby zvládli být doma sami. Dostali úkoly a učí se. Na obědě byli se mnou, pravděpodobně se budeme se ženou střídat v tom, kdo je v poledne bude kontrolovat,“ říká dvojnásobný otec z Kroměříže Jan Dušek.

Ne všichni však mají starší a samostatné děti případně možnost hlídání. Rodiče jsou pak nuceni si brát dovolenou či takzvané ošetřování člena rodiny (OČR).

NEMOCNICE PROVOZ NEOMEZUJÍ

„V souvislosti s uzavřením škol se takzvané paragrafy nebo-li OČR v případě našich zaměstnanců teprve začíná projevovat, zatím víme o jednotkách případů. Předpokládáme, že se tato čísla budou měnit a snažíme se je zpřesňovat, abychom mohli reagovat na případné problémy při zajištění provozu,“ uvedl pro Deník mluvčí nemocnic ve Zlínském kraji Egon Havrlant.

„Zároveň se zamýšlíme i nad možností, jak dětem našich zaměstnanců zajistit program v menších skupinách například i ve spolupráci s domem dětí a mládeže a podobně,“ doplnil Havrlant. Aktuálně nebylo nutné provoz v žádné z nemocnic omezovat, péče je poskytována v běžném rozsahu.

POMOC OD CELÉ RODINY

„Problém by mohl nastat v rámci naší domácí zdravotní péče. Máme zde malý pracovní kolektiv, navíc jedna ze zaměstnankyň je již dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Během dneška budu zjišťovat, jak se situace vyvíjí,“ nechal se slyšet ředitel holešovské Charity Milan Jelínek, který je momentálně společně s rodinou v domácí karanténě po návratu z dovolené v Itálii. Provoz by mohla narušit právě absence pracovnic z důvodu takzvaného OČR.

„Řešením by možná mohlo být zapojení místní farnosti či meziměstská výpomoc. Ale to je zatím pouze myšlenka. Zároveň bychom byli rádi, kdyby v těžké chvíli fungovala výpomoc ze strany rodiny,“ hledá varianty Milan Jelínek.

NEPOSÍLEJTE DĚTI DO ŠKOLKY

To kroměřížská Charita zatím problém neřeší. Alespoň její terénní pečovatelská služba.

„Naštěstí zatím žádný propad pracovnic nepociťujeme. Pracovnice, které mají větší děti už mají jednodušší situaci, děti se často už pohlídají samy. Horší by to bylo, kdyby byly zavřené i mateřinky, to už bychom poznaly,“ tvrdí vedoucí Charitní pečovatelské služby Jana Rohanová. Mateřské školy jsou zatím jediné, které zůstaly v provozu. Ale například v Kroměříži již zřizovatel – město – nabádá rodiče, aby své děti do školky neposílali.

„Cílem je minimalizovat riziko nákazy u malých dětí. Pokud je to možné, prosíme rodiče, aby zabezpečili po dobu trvání epidemie hlídání dětí v rodinném prostředí,“ sdělil ve středu starosta města Jaroslav Němec. Od pondělí budou také pracovnice příchozím dětem měřit teplotu. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu, nebude do školky vpuštěno.

Jak funguje ošetřovné?

- platí pro péči o dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku

- lze čerpat 9 kalendářních dnů, rodič samoživitel může čerpat až 16 kalendářních dnů

- ošetřovné činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu

- nárok se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

- vláda zvažuje mimořádné prodloužení doby

zdroj: MPSV ČR