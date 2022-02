„Máme zpracovaný první stupeň projektové dokumentace a vyřizujeme stavební povolení. Navíc trochu bojujeme s Národním památkovým ústavem, který má připomínky například k vnitřnímu zdivu, které je barokního původu. Moc nechtějí, abychom do toho příliš zasahovali, takže si to ještě vyjasňujeme,“ vysvětluje starosta.

Jak ale Bartík sám připomíná, rekonstrukce je nezbytná. Obec totiž nemá žádné prostory pro pořádání kulturních akcí v zimních měsících.

„Chceme tam přesunout obecní úřad, hospůdku Bistro a především vybudovat kulturní sál, který bude v celém horním patře – tak, aby měl kapacitu alespoň pro sto lidí,“ přibližuje plány obce starosta.

Klubovna i byt

V opravené sýpce ale vznikne i třeba klubovna pro spolky nebo byt. „Bude to spíše ubytovna pro krátkodobé přespání. Byty bychom ale chtěli vybudovat ze současné budovy obecního úřadu. Poté, co by se přesunul právě do sýpky,“ říká Bartík.

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám stavebního materiálu rostou i plánované náklady. „Původně jsme počítali okolo 30 milionů. Při dnešních cenách to bude asi jednou tolik,“ připouští starosta.

Obec se proto neobejde bez dotace. „Nějaké už máme rozjednané. Možná by to mohlo jít z Národního plánu obnovy, nebo to přihlásíme jako brownfield,“ dodává starosta.

Za rok a půl hotovo?

Samotná oprava by už pak nemusela trvat příliš dlouho. „Když se podívám, za jak dlouho byla zrekonstruovaná vedlejší budova hospodářského dvora, tak si myslím, že za rok a půl by mohlo být hotovo. Otázkou ale je, kdy se začne. Záleží hlavně na penězích – jestli seženeme celou částku najednou, nebo se to bude dělat po etapách,“ říká Bartík.

Dělníci se budou muset popasovat také s rozdílnou výškou podlah. „Není to prostě novostavba. Sýpku totiž tvoří dvě části budovy. Nevím, jestli se stavěly postupně, ale výškové rozdíly jsou mezi jedním a druhým křídlem více než půlmetrové. Řešením proto bude schodiště uprostřed, kterým to srovnáme,“ vysvětluje starosta.

Národní výbor i sklad

Bývalá sýpka dříve sloužila i jako místní národní výbor. „Polovina té budovy byl také sklad civilní obrany pro okres Kroměříž. Od revoluce je ale prázdná,“ uzavřel Bartík.

