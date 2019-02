ROZHOVOR / Romantický svátek všech zamilovaných svatý Valentýn je už za námi. Na své oblibě však u české populace ztrácí. Často jej lidé odmítají slavit, buď kvůli tomu, že jsou sami, ale také, že se jedná o „komerční americký svátek.“

KVĚTINÁŘKA A ARANŽÉRKA VLAĎKA ZEZULOVÁ. Podle ní jsou všechny kytky krásné a každá má své kouzlo. | Foto: Deník / Jana Bradnová

Původ těchto oslav však sahá hluboko ne do americké, nýbrž do evropské historie, kdy legenda pochází z Říma. „Svatý Valentýn byl kněz, který oddával i v době, kdy to císař Claudius II. zakázal. Chtěl, aby muž sloužil vojsku, přičemž když se oženil staral se o rodinu,“ prozrazuje původ svátku květinářka a floristka Vlaďka Zezulová, dle které tento den nespočívá pouze v oslavě zamilovaných, ale měl by vyjadřovat náklonnost lásky jako takové. „Proto se obdarovávají i muži, a to čokoládou. Ale i přátele máme rádi. Není na škodu dát malou pozornost i svým přátelům, kterou vyjádříme, že je máme rádi a že si jich vážíme,“ dodává s tím však, že charismatickým prvkem všude na světě zůstává květina.



Co dalšího nám o Valentýnu a květinách prozradila? Přečtěte si náš rozhovor.