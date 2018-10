Rusavská přehrada v kritickém stavu

Již několik desetiletí leží na hranici okresu Kroměříž za obcí Rusava vodní nádrž. Od svého vzniku, kdy ji pro své zaměstnance postavili Přerovské strojírny, až do dnešních dnů, se zde jezdí lidé koupat. Během tohoto roku však naznal ráz přehrady značného rozdílu.

Výrazný pokles vody zmenšil nejen objem, ale také rozlohu. Řešení problému, který ohrožuje život i některým vzácným tvorům žijícím ve vodě a na jejich březích, se zdá být v nedohlednu.

Do celé problematiky totiž vstupují dva subjekty.

„Já, respektive společnost DACH, s.r.o., je majitelem pozemků okolo přehrady a pod ní,“ řekl Milan Svoboda, jednatel a společník firmy. „Majitelem vodní plochy jsou Lesy ČR, které se mají o nádrž starat,“ pokračoval Svoboda.

Jeho slova potvrdila i tisková mluvčí Lesů ČR.

„Jako řádný hospodář nemůžeme investovat do stavby, která stojí na cizích pozemcích. To by neudělal ani žádný soukromý subjekt,“ vysvětlila mluvčí Eva Jouklová postoj Lesů ČR k případným opravám.

Kde je tedy problém? Obě strany se shodují na tom, že je v první řadě potřeba opravit tzv. požerák, který umožňuje regulovat hladinu vody. Ten je však už starý a protéká. Uvedení do provozuschopného stavu by finančně nebylo ani tolik náročné, přesto Lesy ČR nezasáhnou.



ROZPOR V CENĚ POZEMKŮ

„Každý rok vyzýváme současného majitele, aby nám pozemky odprodal,“ sdělila mluvčí. „Já jsem ochoten jednat,“ reagoval Svoboda.

Společná řeč však dochází, když dojde na otázku peněz. Svobodou požadovaná částka za dva hektary půdy nacházející se pod přehradou se točí kolem dvou milionů korun. Takovou sumu však Lesy ČR neakceptují.

„Jezdí mi sem lidé do rekreačního střediska. Pozemky prodám, Lesy ČR si je oplotí a já přijdu o byznys. Proto jim nemůžu prodat jeden metr za 50 haléřů,“ obhajoval svůj postoj Svoboda. I v případě, že se nedohodne odprodej, je však společnost DACH ochotna vyjednávat.

„Mohou si pozemky symbolicky pronajmout třeba na sto let. Zájem z jejich strany však není žádný,“ zhodnotil přístup Svoboda.



BEZ SENÁTORSKÉ POMOCI

Rusavská přehrada však není jen „byznysem“, ale také domovem vzácných druhů zvířat. Jejich přemístění do jiných lokalit by bylo nákladné.

„Kolega biolog jezdí na přehradu se studenty na přírodovědné kurzy,“ uvedl učitel Miloslav Růžička, který je současným stavem taktéž velmi zklamán.

Jak společnost DACH, tak i Růžička se s žádostí o pomoc obrátili na senátorku Alenu Gajdůškovou. I přesto, že ji poslali dva dopisy, nedočkali se za několik měsíců žádné odpovědi.