Rusalka i Mozart. Letní Kroměříž znovu ožije Hudbou v zahradách a zámku

Hudební zážitky spojené s prostředím památky UNESCO. To je ve zkratce letní festival s názvem Hudba v zahradách a zámku, jehož 23. ročník se uskuteční v létě a nabídne hned pět koncertů, a to od 17. června do 30. července ve skleníku a rotundě Květné zahrady.

Květná zahrada v Kroměříži v únoru. | Foto: Deník/Jan Karásek

„Doufám, že festival Hudba v zahradách a zámku přinese divákům nejen zážitky, ale také pohodu, radost a krásu. Návštěvníky zavede do světa hudby i do míst, která mají atmosféru a kouzlo, a ne nadarmo jsou součástí památky zapsané na seznamu UNESCO,“ řekl starosta Jaroslav Němec. Na programu i organizaci festivalu se podílí jeho umělecký ředitel a dirigent František Macek. „Festival má krásný cíl prezentovat to nejlepší ze světa klasické hudby v prostředí památek UNESCO města Kroměříže. Jsem velice rád, že se stal nedílnou součástí letní Kroměříže a může se pyšnit jak skvělým publikem, tak i mimořádnou atmosférou koncertů, na které se moc těším,“ uvedl Macek. Akci zahájí v pátek 17. června ve skleníku Květné zahrady Český filharmonický sbor Brno a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Františka Macka s kantátou Carla Orffa na motivy středověkých básní a písní Carmina Burana. V programu se představí rovněž sopranistka Tereza Mátlová, tenorista Matúš Šimko a barytonista Roman Hoza. Bouřlivá diskuze. Třímetrový pás pozemku za bývalým Priorem zůstává městu Španělský večer Skladby arcibiskupského zámeckého hudebního archivu uvede v sobotu 25. června v rotundě Květné zahrady přední evropský vokální soubor Capella Mariana v programu nazvaném Caravaggiova pouť s podtitulem Hudební cesta z Milána do Neapole. Španělský večer přijde na řadu ve čtvrtek 30. června a po boku Filharmonie Brno opět pod vedením dirigenta Františka Macka v něm hudbu Rimského-Korsakova, Saint – Saense a Ravela představí excelentní americká houslistka Aubree Oliverson. Koncert se koná ve skleníku Květné zahrady. Nechybí ani Rusalka Zpět do Česka zavede návštěvníky ve středu 20. července koncertní provedení Dvořákovy opery Rusalka v podání Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Ve skleníku v Květné zahradě se v hlavní roli Rusalky představí Alžběta Poláčková, v roli prince Martin Šrejma, úlohu vodníka předvede Pavel Švingr a ježibaby Lucie Hilscherová. Mozart, Smetana i Dvořák Posledním bodem programu festivalu Hudba v zahradách a zámku je už tradičně Závěrečný koncert dirigentských kurzů v sobotu 30. července ve skleníku Květné zahrady. Frekventanti kurzu představí skladby Rossiniho, Mozarta, Smetany a Dvořáka v podání Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Festival připravuje město Kroměříž, Dům kultury v Kroměříži, Art Collegium 2002, Klub UNESCO Kroměříž a Květná zahrada v Kroměříži.