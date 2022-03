Ke stavebním místům by navíc měla vzniknout také nová příjezdová cesta vedoucí přímo do centra Pačlavic. Obec k celému projektu momentálně připravuje výběrové řízení.

Požár v Pačlavicích zničil ženě dům, který budovala vlastníma rukama

„Máme rovněž požádáno o dva dotační tituly a uvidíme, jestli nějaké peníze dostaneme, nebo ne. Pokud bychom nic nedostali, tak to musíme zaplatit všechno z obecního rozpočtu,“ doplnil starosta, podle kterého se celková částka bude pohybovat okolo 20 milionů korun.

„Momentálně ale uděláme jen první část, která nás vyjde zhruba na polovinu. Jde nám především o to, aby byly hotové inženýrské sítě a lidé se mohli co nejdříve připojit a začít bydlet,“ vysvětlil Pavel Čech a dodal, že obec by tuto první etapu chtěla mít dokončenou ještě v letošním roce.

Čekají na novou kanalizaci

S druhou etapou pak budou v Pačlavicích ještě vyčkávat.

„Ta se nejspíš udělá až za rok nebo za dva. Čekáme totiž na Vodovody a kanalizace Kroměříž, které mají v obci dělat čistírnu odpadních vod a také novou kanalizaci právě v této lokalitě. Chceme proto raději s cestou vyčkat, aby nám ji pak nerozbili,“ doplnil Čech.

Vyhozené peníze? O parkovací dům v Kroměříži je minimální zájem

900 za metr? Drahé!

Připravovaná stavební místa obec prodává formou jednoduché dražby, kdy pozemek získává ten, kdo dá větší nabídku. Ačkoli je podle starosty mezi místními o pozemky zájem, problémem je právě cena.

„Zájem by místní určitě měli. Ale funguje to tak, že je počáteční cena 900 korun za metr čtvereční a kdo dá víc, ten pozemek získá. Bohužel z místních to nikdo za tuto cenu nechce. Podle lidí je to prostě příliš drahé,“ přiznal starosta a dodal, že pozemky tak s největší pravděpodobností vykoupí hlavně zájemci z měst a širokého okolí. „Zatím to tak vypadá. Z těch aktuálně šesti prodaných pozemků si jich pět koupili lidé odjinud,“ uzavřel.