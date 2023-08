Jeho plánem bylo poté vyrábět lisy na svíčky, ale výroba svíček začala bavit jeho manželku s dětmi a vznikla rodinná firma. „Postupem času jsem došel k systému pro čištění parafínu, který má dokonalé spalovaní,“ vzpomíná zakladatel.

Výroba svíček ve firmě Unipar v Rožnově pod Radhoštěm:

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

„V průběhu let nás začali objevovat nynější zástupci z různých států. Ti pak obsluhují extrémně náročné zákazníky, kteří si rožnovskými svíčkami zútulňují celá svá sídla, kdy na základě fotografií z interiéru, navrhne firma Unipar svíčky tak, aby s ním byly v souladu. Jejich zákazníci se poté najdou například v arabských zemích, Číně, Koreji nebo v Americe.

Vánoce o dva roky dřív

Nároční klienti si žádají náročné zpracování. Svíčky vytvořené na míru podle interiéru poté mohou zdobit ozdobné kamínky nebo speciální vytištěný design na tiskárně.

„Tu vyvíjel několik let můj syn. Teď stačí zpracovat a navrhnout design a za pár desítek minut je svíčka potištěná,“ říká majitel Uniparu, kde pracuje společně s manželkou, synem a dcerou.

Svíčky z Rožnova hoří po celém světě

Mohlo by se očekávat, že nejsilnějším měsícem pro výrobce svíček budou právě zimní měsíce, ale v praxi to tak není. „Svíčky vyrábíme celoročně hlavně pro naše prodejny tady v Rožnově, v Brně, v Lešné a pro e-shop,“ vysvětluje Šupler.

Některé vánoční kolekce mají v Uniparu vytvořené už dva roky dopředu. Souběžně s vánočními svíčkami se vyrábí i kolekce na další jaro. Oblíbené jsou i svatební svíčky, ze kterých se při obřadu stane zajímavý rituál.

Svatební svíčky od výrobce Unipar z Rožnova pod Radhoštěm.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Výroba svíček je stejně jako prodejna součástí hlavního sídla v Rožnově pod Radhoštěm. Kdo by měl zájem se podívat, jak výroba funguje, může se zastavit na exkurzi do výroby, kde jsou už k vidění jak vánoční svíčky, tak i speciální objednávky pro zákazníky.

„Tady můžete vidět, že zákazník potřebuje svíčky do ložnice, do koupelny, do dětského pokoje a do haly,“ ukazuje výrobce svíček na stůl, kde jsou seřazeny již hotové výrobky.

Správná energie v interiéru

Podle něj by měla být svíčka v interiéru tam, kde člověk očekává pohodovou atmosféru. „Všechny naše svíčky mají definovaný výkon. Poté svítí čistým, jasným a vysokým plamenem. V interiéru mají zkrátka vytvářet správnou energii,“ vysvětluje zakladatel.

Například ve Skandinávii je zapálená svíčka na několika místech běžnou součástí domácnosti. „Svíčka vydechuje oxid uhličitý, stejně jako člověk z plic. Je to zkrátka živel,“ dodává šéf Uniparu.