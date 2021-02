V kroměřížské sbírce jsou zastoupeny stovky červeně, růžově i bíle kvetoucích kamélie.

"Kamélie japonská, o kterou tady hlavně jde, se vyznačuje velkou variabilitou odrůd. Šlechtí se už stovky let. To je rostlina, která se ve své domovině, v Číně, v Japonsku, v Koreji, jako okrasná rostlina pěstovala už před naším letopočtem. Typů květů a barevných variací je bezpočet," uvedla Křesadlová.

Z roku 1920 podle ní pochází první ucelený seznam rostlin, které zahradníci ve sklenících Květné zahrady pěstují. Odborníci však předpokládají, že se v ní kamélie nacházely už okolo roku 1850, stejně jako v nedaleké Podzámecké zahradě. Nejvzácnějšími exempláři sbírky je 40 rostlin starších než sto let, které jsou zasazeny v dřevěných škopcích.

"To, že mají dneska čtyři pět metrů, je výsledek růstu v nádobách. Navíc je pravidelně sestřiháváme, protože jinak by se nám do skleníku nevešly," řekla Křesadlová.

Aby kamélie v zimě vykvetly v plné kráse, potřebují podle zahradnice Jiřiny Janečkové teploty mezi deseti až 15 stupni Celsia a dostatek světla. Přes léto se rostliny nesmějí vystavovat přímému slunci.

Letos můžou starší rostliny pořádně zastřihnout

Jelikož je nyní zahrada pro návštěvníky nepřístupná, má spolu s kolegyněmi a kolegy možnost se o kamélie velmi pečlivě postarat.

"Jsme trošku takový strýček Kazisvět, protože obvykle tady v tom období rostliny necháváme, aby co nejvíce kvetly. A letos kvůli tomu, že zahrada je zavřená, máme unikátní možnost je hlouběji sestřihnout. Zvlášť starší rostliny letos stříháme trošku víc, abychom je zmladili a podpořili obrůstání a košacení," řekla Janečková.

Tradiční výstavu kamélií přesunula Květná zahrada v souvislosti s epidemickou situací na příští rok. Podle Nováka se však na facebooku zahrady během února objeví videa, fotografie a komentáře, které se rostlinám budou věnovat.