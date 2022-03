Čím jsou Přílepy specifické?

Nevím, jestli se dá říct, že je to specifické, ale nově příchozí občané si velmi pochvalují polohu obce a s ní spojenou dobrou dostupnost do větších měst. A tím, že jsme na úpatí Hostýnských vrchů, tak si lidé chválí také pěkné výhledy do okolí. To panorama se tady líbí opravdu všem, pokud tedy zrovna nebydlíte někde v zástavbě, kde nejde vidět (usmívá se).

Jak poznamenala pandemie život v obci?

Byli jsme dříve zvyklí, že se jsme hodně vídali, ale kvůli opatřením jsme bohužel nemohli. Takže teď vyčkáváme, než budou znovu nějaké společenské akce, na kterých bychom se všichni sešli - letos nás navíc čeká oslava 750. výročí od první písemné zmínky, takže si myslím, že lidé rádi přijdou, aby se potkali s ostatními a povykládali si. Co se týče akcí v naší obci, mám spíš strach o to, aby je měl kdo pořádat, protože po tom dvouletém výpadku se obávám, že se do toho pořadatelé možná moc nepohrnou.

Chystáte k oslavám výročí něco velkého?

Bude to sice jednodenní oslava – 21. května, ale velká a s pestrým programem. Po mši u zvonice na návsi projde obcí průvod, při kterém položíme věnce k pomníkům občanů padlých ve dvou světových válkách. Hlavní program pak proběhne v zámeckém parku, kde bude vyhrávat dechovka, vystoupí mažoretky, děti z našich škol a další. Připravujeme také výstavu o historii obce, prezentaci spolků a chceme ocenit občany, kteří se léta podíleli na rozvoji obce a přispívali k jejímu dobrému jménu. Na akci chceme pozvat známé rodáky. Uvažovali jsme ale, že bychom místo ohňostroje pořídili třeba videomapping na zámek. Avšak vzhledem k ceně, která je okolo sto tisíc, to vidíme spíše na nějakou ohnivou show nebo něco podobného.

Stala jste se starostkou hned při svém prvním zvolení do zastupitelstva. Co bylo tím impulsem, proč jste se rozhodla kandidovat?

Chtěla jsem něco změnit. Cítila jsem, že změny v obci do té doby nebyly příliš výrazné, nebo že by jich mohlo být více. Byla jsem namotivovaná toho prostě udělat víc. Kandidovala jsem sice několikrát, ale do zastupitelstva jsem se nedostala. Před třemi lety to vyšlo a stala jsem se rovnou starostkou. Teď musí posoudit sami občané, jestli jsou s vedením obce spokojeni nebo ne. To uvidíme v těch letošních volbách.

Co se vám tedy podařilo za ty tři roky změnit?

Myslím si, že je toho celkem dost. Například jsme vyměnili povrch na víceúčelovém hřišti pod školou a zvětšili hřiště pro malou kopanou. Pracujeme na obnově sadu, kde jsme brigádně s občany a spolky vyklidili část už dožilého sadu. Nyní tam přes dotaci probíhá výsadba stromů a bude tam i vyhlídkové místo, odkud bude hezký výhled na přehradu. Do konce května by se pak mělo postavit za pálenicí nové dětské hřiště, protože v té části obce opravdu chybí. Dále jsme také vloni vyměnili veřejné osvětlení, díky čemuž ušetříme asi 70 procent energie. V neposlední řadě pak budujeme inženýrské sítě do nových lokalit, kde se stěhují občané. A asi největší úspěch je, že se podařilo získat dotaci na opravu našeho zámečku.

Starostové v menších obcích často zmiňují, že je trápí velké množství byrokracie. Vnímáte to taky tak?

Pracovala jsem ve finančním prostředí, takže mi to nedělá až tak velký problém. Se spoustou věcí mi navíc pomáhá pan místostarosta, který tady je už páté volební období a ví co a jak. Nedávno jsme tady třeba měli audit, u kterého nám řekli, že jsme moc akční a mají toho příliš mnoho na kontrolu (směje se). Ale ano, někdy je toho prostě víc, proto občas lidé vidí, že se tady svítí do večera – ale na druhou stranu - kdybych se tomu nevěnovala, tak by nebylo tolik věcí hotovo.

Budete letos znovu kandidovat?

Ano, chci.