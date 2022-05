Jak byste popsal Rymice a místní obyvatele?

Co se týká Rymic jako takových - spousta lidí třeba neví, že tady máme skanzen a architektonické památky. Sice přes obec vede hlavní cesta, po které projede hodně aut, ale většina uvidí tak maximálně jednu doškovou chaloupku, která je u cesty. Zato lidé, kteří zavítají do místní části Hejnice, kde máme větrný mlýn a tři chalupy, nebo odbočí k místní tvrzi a nově zrekonstruovanému areálu hospodářského dvora, tak si myslím, že se mají na co podívat – že to tady rozhodně stojí za zastávku.

Zmínil jste nedávno zrekonstruovaný hospodářský dvůr. Přiláká do Rymic další turisty?

Paní ředitelka Muzea Kroměřížska (muzeum hospodářský dvůr spravuje – pozn. red) doufá a já taky, že se turistická návštěvnost v Rymicích díky tomu zlepší. Díky tomu, že se dvůr opravil a zpřístupní se lidem, tak se to tady určitě zatraktivní a návštěvníci naší obce u nás budou moct strávit více času. Chtěli bychom to tady s paní ředitelkou také trochu oživit – a to ne jenom stálými prohlídkami, ale uvažujeme i nad pořádáním nějakých dalších akcí. Stejně tak nabídneme zájemcům možnost si v areálu dvora uspořádat svatbu.

Jste starostou už dlouhá léta. Jak byste zhodnotil aktuální volební období poznamenané koronavirem?

Bylo to pro nás něco úplně nového, nikdo jsme doposud nic takového nezažili. Myslím si, že nás to ale zase tak moc nezasáhlo, neboť akce, které pořádáme během letní sezony normálně proběhly – tam nás žádné omezení nepostihlo, protože se v létě vždy ta opatření rozvolňovala.

A co v zimních měsících?

Zažili jsme, že byly zavřené hospody, nemohli jsme loni dělat vodění medvěda ani tříkrálovou sbírku. Zavřená zůstala také naše škola. Byly to všechno nové věci, které u nás trochu zamíchaly společenským životem a nervama lidí. Já se ale domnívám, že jsme to zvládli a dostaneme se opět do těch pravidelných kolejí. Vzhledem k tomu, že nemáme kulturní dům, tak nepořádáme žádné plesy a podobné zimní akce. Všechno tudíž směřujeme na léto a to se nás, jak už jsem zmínil, nijak nedotklo. Naše akce normálně proběhly – ať už je to dechovkový festival, setkání s důchodci, hody, dokonce jsme loni po třiceti letech obnovili závod motokár s názvem Rymický trojúhelník. A protože nebyly v Mutěnicích burčákové chodníčky, tak si místní nadšenci uspořádali vlastní. Přijeli lidé ze širokého okolí a vypilo se asi 600 litrů burčáku (usmívá se).

I na Rymický trojúhelník přijeli lidé z širokého okolí. Dočkají se ho i letos?

Nadšencům, kteří to organizovali, se už popravdě moc nechtělo. Je okolo toho totiž hodně starostí. Navíc se při tom samotném závodě zranili tři lidé - naštěstí to ve všech případech bylo zranění lehkého charakteru. První dojem organizátorů proto byl: „Bylo to dobré, ale už do toho nejdeme“. Lidé i závodníci byli ale tak nadšení, že se to nakonec domluvilo i letos. Rymický trojúhelník tedy bude i v letošním v srpnu.

Nezastavila pandemie investice v obci?

U nás se investice rozhodně nezastavily. Třeba vloni jsme zprovoznili dva obecní byty, takže z tohoto pohledu všechno dále fungovalo. Stejně tak se tady během pandemie rekonstruoval hospodářský dvůr. Takže rozhodně nic nestálo, všechno jelo jak má.

Letos na podzim nás čekají volby do zastupitelstva. Budete opět kandidovat?

Ano, budu.