Čím je Roštín specifický? Co k vám láká lidi ze zbytku okresu? Roštín je pomyslná výchozí brána do Chřibů. Je zde také rozsáhlá rekreační oblast, ve které se už před zhruba padesáti až šedesáti lety začaly stavět chaty. Obec má dokonce ve svém katastru hned dvě stovky rekreačních objektů. Mimo to je tady areál Kamínka, kde se dlouhodobě pořádaly větší akce, které tady přilákaly lidi ze širokého okolí. A mimo to máme třeba zrekonstruované koupaliště, kousek odtud je rozhledna Brdo, a máme i dobré autobusové spojení na trase Kyjov-Kroměříž, takže se lidé z Roštína snadno dostanou do města. A v neposlední řadě tady máme také hezkou přírodu.

Potýkáte se v obci s úbytkem obyvatel? Nebo se naopak do obce stěhují lidé z města?

Pamatuji si, že když jsem v úřadě začínal, bylo v roce 1991 sčítání obyvatel. Tehdy nás bylo 677 a dnes máme lehce přes 700. Takže se těch třicet let držíme na podobných číslech.

Chystáte teď v Roštíně nějakou velkou investici?

My jsme za těch uplynulých třicet let prošli, stejně jako asi každá vesnice, nějakým vývojem. Dříve tady skoro nic nebylo – ani pořádné komunikace. Takže jsme investovali do silnic a sítí a teď už jsme celkově mnohem dál. Velkou investiční akci jsme tady měli před dvaceti lety, když jsme zprovoznili Bioenergetické centrum, kterým dodáváme teplo téměř celé obci. Momentálně ale řešíme spíše lokální záležitosti a opravy.

Topení za hubičku. V Roštíně získávají teplo spalováním slámy

Jak jste zmínil, v úřadě jste přes 30 let. Dokáže vás ve funkci ještě něco rozhodit?

Ano, ta situace, která teď nastala na Ukrajině - kdy člověk prostě neví, co si má myslet. Půlku života jsem prožil za minulého režimu a tenkrát se nás snažili strašit tím, že ten systém je zrádný, že nás západ napadne. Rusové byli ti, co vyhnali Hitlera, ale uteklo přes 70 let a vychovali si vlastního. Když si navíc uvědomíte, že se bojuje jen pár kilometrů od nás – člověk by chtěl pomoct, ale neví jak…

Je to pro vás větší rána, než když přišla před dvěma lety pandemie?

Tenkrát stačilo vystát frontu u obchodu s látkami a domluvit holky, aby se ušily roušky. Pak jsme chodili v rouškách, rozdávali je občanům a to stačilo. Jenže proti tomuhle vám respirátor nepomůže. Navíc covid už tak změnil životy lidí a tohle je také změní dost zásadně.

Blíží se podzimní komunální volby. Předpokládám, že budete znovu kandidovat…

Asi ještě naposledy zkusím, jestli dostanu důvěru.

Pořád vás práce starosty baví?

Ano, pořád mě to baví. Když je člověk ve funkci trochu déle, tak už se na to dívá ne tak divokým pohledem a už ví, jak se dá něčemu pomoct, nebo naopak předejít. Je to potom mnohem jednodušší. Baví mě ale hlavně to, když jdou věci dopředu, když se něco podaří opravit. Teď jsme třeba dělali fasádu na škole - zkrátka pořád je co řešit (usmívá se).