Roman Hoza si může partnery vybírat, Zdeněk Pánek vyčkává

Zatímco v Kroměříži leží jasně navržený návrh na sestavení nové koalice složené z pěti stran. V ostatních městech okresu je situace odlišná. Současní starostové mají k pokračování v čele města nejblíže. Neotřesitelnou pozici ze všech získal Roman Hoza v Hulíně.

Starosta Roman HozaFoto: Deník / Jana Bradnová

HULÍN OPĚT V RUKOU ODS

Občané Hulína dali jasně najevo, že jsou spokojeni s prací současného starosty Romana Hozy. Jeho strana ODS opět vyhrála doslova zdrcujícím náskokem.

„Výsledek pro nás znamená ještě daleko větší zodpovědnost. Ale samozřejmě nás velice těší důvěra, kterou v nás občané vkládají,“ uvedl úřadující starosta. Strana získala jednou tolik hlasů jako druzí nejsilnější Nezávislí. Hoza má tedy velmi volnou ruku v možnostech složení koalice. V celkovém rozložení zastupitelstva drží 6 z celkového počtu 17 křesel. Ke složení koalice mu teoreticky stačí shoda s jednou stranou a bude mít nadpoloviční většinu. „Usiloval jsem o to znovu usednout na pozici starosty. Lidé se myslím vyjádřili jasně. Zatím se jeví několik variant, jak složit koalici,“ řekl s neurčitostí. Hoza zároveň připustil, že některé politická uskupení neosloví vůbec.

„Myslím, že jsou strany, které se už při předvolební kampani vyfaulovali z případného jednání o koalici,“ řekl tajemně.





TAJEMNÝ ZDENĚK PÁNEK

V Bystřici pod Hostýnem zvítězil opět úřadující starosta Zdeněk Pánek. Rozdíl oproti minulým volbám však byl značný a lze jen těžko předjímat, co to pro budoucnost města přinese. V roce 2014 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, které vede do voleb právě Zdeněk Pánek, zvítězili sedmi procentním náskokem. Tento týden občané hranici mezi ním a druhým ANO 2011 zmenšili na necelých pět procent. Starosta je však spokojený: „Myslím, že mohu označit volby za úspěšné, protože jsme vyhráli.“

O možném vzniku spolupráce napříč politickými stranami se však odmítá bavit až do doby, než bude koalice seskupená. „Nebudu zatím předjímat a něco zveřejňovat v médiích,“ odmítl odpovědět Deníku na dotaz o současném stavu vyjednávání. Sdílnější byl lídr druhé nejsilnější strany ANO 2011. „Nejsme pro pana starostu prioritním partnerem. O schůzku s ním jsme si museli říct sami,“ uvedl Zdeněk Rolinc, který do voleb vedl hnutí ANO 2011. „Budeme zklamaní asi i po letošních volbách, ale díky lepšímu výsledku než v roce 2014 nás snad úplně nevyšachují,“ dodal Rolinc své obavy. Zdeněk Pánek však ke společnému stolu nepozval ani další strany – KDU-ČSL a ODS. Nabízí se tedy otázka, proč starosta vyčkává a jaké budou jeho další kroky.