Lidem z okolí Velehradské ulice v Kroměříži, kde do loňského 1. července sídlila pobočka pošty, plošné zavírání pošt život zkomplikovalo. „Měli jsme poštu pár kroků, teď musíme do města. Ale čekala jsem, že to bude horší, že nechají třeba jen jednu na celé město,“ říká osmašedesátiletá paní Alena.

„Zjistil jsem, že poštu vlastně nepotřebuju. Ta situace mě přinutila zřídit si datovou schránku,“ hodnotí její soused. I on je v seniorském věku a o datovce, jak říká, nechtěl původně ani slyšet. „Takže jim vlastně vděčím za to, že se mnou trochu pohnuli,“ směje se.

Pobočka pošty tady sloužila lidem ze dvou sídlišť, Slovanu a Zacharu, což je početná skupina obyvatel. Proto město proti jejímu rušení protestovalo. Obavy se týkaly dostupnosti jiných poboček pro starší občany a taky delšího čekání na poštách. Stejně, jako jiné radnice ale neuspěla ani ta kroměřížská. „Vzhledem k situaci, která kolem České pošty a hledání úspor nastala, jsme ale rádi, že jsme přišli jen o jednu pobočku,“ hodnotí po roce starosta města Tomáš Opatrný.

Pošta novou pobočku otevřela i v době rušení

Ve městě roky fungovaly tři provozovny pošty, na Spáčilově, Havlíčkově a Velehradské ulici. Krátce před rušením se pošta z Havlíčkovy ulice přestěhovala na novou adresu na Náměstí Míru. Zánik poboček pak postihl jen tu na Velehradské ulici, vzdálenou asi kilometr od nové pošty.

„V době, kdy se o zavírání rozhodlo, už se nová pobočka asi rok připravovala. Pošta ty prostory kompletně rekonstruovala a investovala do toho značné prostředky,“ vzpomíná starosta města Tomáš Opatrný.

Sídlí v budově, která patří městu a v níž bývala restaurace. Prostory pošta opravila a předplatila si tak pronájem do roku 2030, případně déle. „Jsme rádi, že od stěhování neupustili a pobočku tam otevřeli. Za ten rok nemám žádné signály, že by změna lidem působila problémy,“ dodal Opatrný.

Rezervační systém jako na úřadě

Lidé v nové pobočce vyřídí jak poštovní služby, tak třeba i zásilky z Balíkovny nebo mohou využít CzechPOINT. Je tady i vyvolávací systém, na který Česká pošta navázala možnost rezervovat si konkrétní čas. Rezervační systém je dostupný na webové stránce www.postaonline.cz/rezervace.

„Nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online. Zákazník si vybere termín a službu, kterou potřebuje a systém mu rezervaci obratem potvrdí,“ popisuje mluvčí pošty Matyáš Vitík. „Je však nutné udělat to alespoň den předem,“ dodal Vitík.

Hlavní pošta ve městě zůstala na Spáčilově ulici. Zásadní nárůst čekacích dob lidé nezaznamenali. „Někdy je tam plno, ale to bývalo i dřív. Nemyslím, že by to bylo horší,“ míní pětatřicetiletý Michal, který zrovna vyšel z pošty na Spáčilově ulici. „Maminka čas od času potřebuje poslat nějaký pohled známým a sama sem zajít nemůže. Já sám ale poštu vlastně nepotřebuju,“ uvažuje.

Doručovací boxy nahradily poštovní přepážky

Všiml si také, že na rušení pošt zareagovaly přepravní společnosti a instalovaly nové výdejní boxy. „Těch rozhodně přibylo a mě to tak vyhovuje.“

Také Česká pošta potvrzuje, že jí po zrušení poboček ubylo klientů. Nemá ale k dispozici údaje za jednotlivé okresy. „Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc,“ konstatuje Vitík.

