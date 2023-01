Rodinné centrum Klubíčko pomáhá Kroměřížanům už 20 let

Už dvě desítky let navštěvují obyvatelé Kroměříže rodinné centrum Klubíčko, které se stará o děti ve věku od dvou do sedmi let, pořádá různé semináře, besedy či volnočasové aktivity a poskytuje také poradenství dětem i rodičům.

Kroměřížské rodinné centrum Klubíčko slaví 20 let svého fungování. | Foto: Město Kroměříž