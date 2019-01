Zlínský kraj – Kličkovat autem po silnici a vyhýbat se dírám je jistě nepříjemné každému řidiči. Naštěstí zahájilo krajské hejtmanství prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje (ŘSZK) jarní úklid a opravy nejvíce poškozených silničních úseků na území celého regionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Obnova povrchu, která vyjde na 40 milionů korun, bude probíhat od dubna do června. Na některých vozovkách se tudíž už pracuje.

Podle krajského mluvčího Milana Plesara budou oproti minulosti specializovaní pracovníci ve větší míře provádět nejen lokální vysprávky, ale také celoplošné opravy komunikací.

„Celkem bude ve Zlínském kraji od dubna do června letošního roku takto opraveno přibližně 11 km silnic II. a III. třídy, na kterých je zvýšená hustota provozu,“ konstatoval Plesar.

Jedním z takových úseků je cesta mezi Jalubím na Uherskohradišťsku a Starým Městem. Podle starosty Jalubí Karla Malovaného je však už prvního půl kilometrů hotového. „Opravdu to není ideální, ale začali jsme si na to už pomalu zvykat,“ podotkl Malovaný. Dodal také, že ta nová silnice je sice pěkná, akorát se to místy při jízdě trochu houpe.

Jako na moři si připadal donedávna i starosta Valašské Bystřice na Vsetínsku Miroslav Martinek během cesty do Rožnova pod Radhoštěm. Oprava místní několikakilometrové trasy je však podle něj již téměř hotová. „Jsme rádi, že došla řada i na naši silnici, protože jsem si tam opravdu připadal jak při vlnobití,“ řekl Martinek.

Po katastrofální vozovce musejí jezdit i motoristé od Bystřice pod Hostýnem přes Loukov, Osíčko až po Komárno na Kroměřížsku. Podle starostky Komárna Karly Komžákové je oprava nanejvýš nutná. „Teď sice pár děr zalepili, ale to nevydrží dlouho. Já sama jsem řidička, a když jedu, tak kličkuji jako zajíc. Místy je to o urvání kola,“ postěžovala si. S tím, že lokální vysprávky nepřinášejí řidičům dlouhodobě zrovna pohodlné podmínky, souhlasí i náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Drozd.

„Plošné opravy jsou několikanásobně trvanlivější než ty lokální a přinášejí také větší komfort motoristům, kteří po takto opravených komunikacích budou jezdit,“ přiblížil Drozd. Poznamenal rovněž, že tak získají nový povrch v souvislém úseku několika set metrů. „Zpravidla jde o odfrézování poškozených vrstev vozovky v celé její šíři, provedení spojovacího postřiku a položení nové vrstvy živičné obalované směsi,“ vysvětlil Drozd. Podle mluvčího Milana Plesara zabezpečí celou záležitost včetně financování majetkový správce ŘSZK. Získalo na ni prý mimořádnou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 27 milionů korun a po uzavření závěrečného účtu za rok 2009 má přislíbeno od Zlínského kraje dalších 13 milionů korun.

„Do plošných oprav silnic II. a III. třídy tak budeme moci v tomto jarním období investovat 40 milionů korun. Další finance půjdou do lokálních oprav, ale také na speciální technologie – jako jsou emulzní nátěry, mikrokoberce nebo recyklace,“ objasnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Veronika Vágnerová