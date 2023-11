Řidiči, pozor. Centrum Kroměříže čekají další uzavírky

Řidičům projíždějícím Kroměříží zkomplikují cestování další dvě uzavírky. Od pondělí je totiž uzavřen nájezd z náměstí Míru do ulice Gen. Svobody. Uzavírka potrvá do pátku 27. října. Následně od 6. do 11. listopadu bude uzavřena také část ulice Velehradská.

V Kroměříži je uzavřena ulice Gen. Svobody. | Video: Dominik Pohludka