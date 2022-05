Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci chodníku v ulici Kroměřížská, a to po levé straně silnice ve ve směru na Kroměříž.

Trasa chodníku bude od domu s číslem popisným 14 odkloněna ze stávající polohy a nově povede podél přilehlé silnice, ve vzdálenosti půldruhého metru od obrubníku. Na konci chodníku, před areálem stavební firmy Rovina, se zase vrátí do původní polohy.

Samotné práce by měly podle zástupců hulínské radnice začít v roce 2024. O rok dříve ale město požádá o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by mohla pokrýt až 85 procent z uznatelných nákladů, které se by se měly pohybovat čtyř milionů korun.

„Větší investiční akce připravujeme vždy s časovým předstihem. Jsme tak připravení reagovat na aktuální dotační výzvy a díky tomu toho zrealizovat více, než by nám umožňovaly pouze finance města. Obecně se řídíme zásadou, že ke každé koruně z naší kasy se snažíme vždy zajistit další korunu z jiných zdrojů, především ze státních a evropských," řekl starosta Roman Hoza.

Řidiče čeká omezení

Součástí rekonstrukce bude také vybudování ostrůvku pro přecházení, a to v místě stávajícího přechodu pro chodce. Podle zástupců radnice však úplná uzavírka hlavního tahu do Kroměříže nehrozí.

„Při realizaci díla bude doprava částečně omezena kvůli pohybu strojů na vozovce. S celkovou uzavírkou se nepočítá,“ ujistil vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí Roman Dutkevič a zároveň dodal, že doba od zahájení do dokončení prací by neměla přesáhnout dva měsíce.

Z případného omezení provozu si většina řidičů vrásky nedělá.

„Uvidíme, jak ta omezení budou konkrétně vypadat. Strach z toho ale nemám, prostě si jen ráno vyjedu o pár minut dříve, kdybych se náhodou zdržel,“ řekl Deníku Jaroslav Procházka, který přes ulici Kroměřížská denně projíždí do práce. Podobný názor má i další Deníkem oslovený řidič.

„V Hulíně si nemáme na co stěžovat. Do Kroměříže se dá dostat celou řadou dalších cest, včetně dálnice. Takže bych ta případná omezení neviděl zase tak dramaticky,“ vysvětlil Petr Dvořák.