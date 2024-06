Poprvé ji město nabídlo před sedmi lety, od té doby Relax zóna na Velkém náměstí v Kroměříži roste. Pro obyvatele města už je nedílnou součástí léta, pro jeho návštěvníky zase příjemným zpestřením pobytu.

Relax zóna v Kroměříži připravila program na celé léto, potrvá až do poloviny září | Foto: Dům kultury Kroměříž

Relax zóna v historickém centru města nabízí po celé léto možnost odpočinku, občerstvení a zábavy. Na každý den je naplánovaný program, neustále jsou k dispozici hry pro děti nebo tvořivé dílny. Zájemci se mohou učit tančit nebo se zapojit do soutěžních kvízů. Chystá se i letní karneval.

„Město letos uvolnilo peníze na vylepšení zóny. Přibude osm velkých květináčů se zelení, přikoupili jsme i nová lehátka,“ uvedl radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík. Celkem radnice investovala 275 tisíc korun.

Relax zóna zpestřuje v Kroměříži léto turistům i místním, doplní ji řada akcí

Provozovatele město dříve vybíralo každý rok, letos poprvé je kontrakt uzavřený na dva roky. „Výhodou je, že si provozovatel může lépe plánovat svou činnost a náklady, když má k dispozici delší časové období,“ vysvětlil starosta města Tomáš Opatrný.

Provozovatel se stará o občerstvení a pořádek v zóně, program a zázemí jako lavičky, lehátka, wi-fi připojení, herní prvky nebo toalety, zajišťuje Dům kultury. „Součástí zóny je posezení pod slunečníky, opalovací lehátka, dětská herní sekce nebo mobilní zeleň,“ popsal ředitel Domu kultury Pavel Sedláček.

Provoz zóny začne v sobotu 22. června a otevřená zůstane až do 14. září, tedy do Rally Kroměříž, která končí koncertem na náměstí. Do přípravy bezmála tříměsíčního programu se zapojily také místní spolky, školy a sportovní oddíly.

Podívejte se na archivní video z loňského roku: