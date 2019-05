Starosta města Pavel Horák informoval o rozsahu prací.

„Vidět je nová fasáda, ale hlavní díl prací probíhal od podzimu uvnitř budovy,“ podotýká.

Vzali to doslova od podlahy. Mimo ně se také pustili do nové elektroinstalace, nového ústředního topení, výměny oken i dveří a dalších prací. Už o prázdninách by se tak mohli obyvatelé i návštěvníci těšit na zbrusu nové prostory.

„V jednání je ještě nové scénické vybavení a také nové stoly a židle,“ dodává starosta.