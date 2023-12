Poté, co Deník informoval o opravě železniční stanice v nedalekých Zdounkách , se na redakci obrátilo několik čtenářů s dotazy, kdy podobnou rekonstrukcí projde stanice ve Zborovicích.

„Nádraží tam už několik let chátrá. Je v podobném stavu jako to ve Zdounkách. Zasloužilo by už také opravit,“ napsal jeden ze čtenářů.

Neutěšený stav

Že je nádraží ve Zborovicích ve špatném stavu, si jsou vědomi i železničáři.

„Správa železnic vnímá neutěšený stav stanice ve Zborovicích a připravuje vypsání soutěže na projektovou dokumentaci ke kompletní rekonstrukci této železniční stanice,“ reagoval na dotaz Deníku mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Jak dále uvedl, projektové práce by měly být zahájeny začátkem příštího roku.

„Stavební práce potom podle současných předpokladů začnou ve druhé polovině roku 2025 a hotovo bude v roce 2026,“ nastínil mluvčí.

V rámci úprav by mělo vzniknout bezbariérové nástupiště pro pohodlnější nástup do vlaků, včetně jeho bezbariérového napojení na zpevněné plochy a chodníky.

Plány na obnovu

„Rekonstrukcí projde železniční svršek, spodek i odvodnění podél nástupiště, dále silnoproudé rozvody a osvětlení,“ vyjmenoval Dušan Gavenda. Plánují se také úpravy stávajícího zabezpečovacího zařízení. Součástí stavby má být rovněž nový přístřešek a nový informační systém pro cestující.

Celkové náklady na obnovu nádraží se odhadují na zhruba 30 milionů korun.

„Přesnější číslo bude k dispozici teprve po zpracování projektu,“ doplnil mluvčí SŽ.