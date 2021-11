Stavební práce na železniční stanici v Holešově zajišťuje firma Signalbau a Tomi-Remont. Ta se v současnosti věnuje především rekonstrukci zabezpečovacích systémů.

„Momentálně dělají nové propojení zabezpečovacích systémů ve vztahu k celé trati od Hulína až do Bystřice. Proto jsou kolem naší trati v Holešově rozkopané i ty vedlejší pozemky,” uvedl starosta Holešova Rudolf Seifert.

Mimo to probíhá také rekonstrukce hned několika kolejí u nádražní budovy. Druhá etapa modernizace by pak měla probíhat v létě příštího roku. Ta by měla představovat opravu celého nástupiště.

„Souvisí s tím také rekonstrukce části budovy, kde vzniknou nové kanceláře pro výpravčí a zázemí pro Správu železnic,” přiblížil Seifert. Během této etapy dojde k nahrazení vlakových spojů autobusovou dopravou.

Podle starosty pokračuje modernizace podle plánu.

„Podle informací, které máme, to vypadá, že do podzimu bude holešovská stanice opravená. Tedy včetně veškerých nástupišť, zabezpečení, osvětlení a dalších souvisejících věcí,” dodal.

Znečištěné silnice

Město se po dobu rekonstrukce potýká se znečištěním silnic v nejbližším okolí stanice. A to jak na přilehlém autobusovém nádraží, tak v ulici Tovární.

„Ten nepořádek u nádraží je největší problém, se kterým se potýkáme,” přiznal Seifert. Zároveň také doplnil, že dodavatelské firmy s městem komunikují a společně koordinují záležitosti spojené se stavbou.

„Musíme však do jisté míry strpět nejen jako město, ale i občané, kteří se tam pohybují, že tam jezdí těžká technika, která musí jednak vyvážet vybagrovanou zeminu a podloží a zároveň i navážet nový materiál,” poznamenal starosta.

Hotovo bude v září

S častým pohybem těžkých vozidel v okolí stavby je tak třeba počítat i v příštím roce.

„Nedá se nic dělat. Bez toho by ta stavba nemohla proběhnout. Firmy se to však snaží čistit. Spolupráce s nimi je podle mě dobrá a probíhá dle plánu,” dodal Seifert.

Rekonstrukce nádraží v Holešově začala letos v září a měla by trvat rok. V září příštího roku tak v holešovské stanici budou dvě nová bezbariérová nástupiště.

Jedno vnější a jedno jednostranné poloostrovní. Přístupné by měly být centrálním přechodem. Ten bude navazovat na průchod výpravní budovou a bude zabezpečen jak návěstidly, tak výstražným systémem pro cestující.

Celá stanice také dostane nový orientační a informační systém. Součástí akce bude také vytrhání kolejí, doposud jsou ve stanici tři dopravní a dalších devět manipulačních. Po rekonstrukci se sníží počet manipulačních kolejí na pět.