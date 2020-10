Zdravotníci Kroměřížské nemocnice měli podle slov tamního ředitele Petra Liškáře za pracovní nasazení při jarní první vlně koronavirové pandemie získat nadstandardní odměny.

Liškář to uvedl ve zprávě, kterou na svých internetových stránkách nemocnice uveřejnila před několika dny a kterou následně převzala další média. Sestry z interní ambulance se však ohradily, že žádné odměny ve výplatách neevidují.

„Když jsem to četla, cítila jsem hořkost a beznaděj. Zamrzelo mě to. Proč to řekl?“ nechápe příjmová sestra na interní ambulanci v nemocnici Veronika Krhovská, která je svého času hospitalizována na covidovém oddělení – zřejmě se nakazila v práci.

Ředitel nemocnice tvrdí, že odměny proplaceny byly.

„Za celou kauzou je jediná osoba, zdravotní sestra z Kroměřížské nemocnice Veronika Krhovská, která rozpoutala kampaň, jenž nemá obdoby. Nemohu za to, že si neumí spočítat svou odměnu za práci,“ říká Petr Liškář.

Jenže Veronika Krhovská není jediná, která tvrdí, že žádné odměny nedostala.

„Za naši kolegyni Veroniku Krhovskou se staví Jana Kuncarová, Petra Trnčáková, Martina Gottwaldová, Veronika Nováková, Jitka Kopřivová, Martina Bašná, Jitka Lančová, Iveta Dřímalová, Alena Zatloukalová, Kateřina Káňová a já,“ vyjmenovává směnová sestra Květoslava Valeriánová.

Sestry z interní ambulance mají podporu také tamních odborů.

„Nemocnice nevyplatila dosud žádné mimořádné odměny. V dubnu jsme žádali při jednání s vedením nemocnice, aby zaměstnancům nejvíce postižených oddělení, což interní ambulance jistě je, byly vyplaceny odměny. A to ve výši legislativou stanoveného příplatku za ztížené pracovní prostředí. Bohužel jsme se nedohodli. Opakovaně jsme během celého léta prosili, ale žádná odměna nepřišla,“ konstatuje Ludmila Šromotová, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče základní organizace Kroměřížské nemocnice.

NA POKRAJI KOLAPSU

„Teď je třeba táhnout za jeden provaz a snažit se zvládnout těžkou situaci. Informovat veřejnost, že personál kolabuje, hrozí kolaps nemocnice. Nezmiňujme nyní neexistující odměny. Na místě by bylo říct, že si naší práce vedení váží a dělají vše proto, aby nás odměnili. To by byla pravda. Minulý týden jsme se dohodli s vedením na mimořádných odměnách,“ dodala Ludmila Šromotová.

ODMĚNY LZE PROKÁZAT, TVRDÍ ŘEDITEL

„Lze prokázat, že naši zaměstnanci byli odměňováni nadstandardně ve srovnání s ostatními. Pokud vím, překvapivě s tímto souhlasí i odbory. Na tyto odměny nemocnice nedostala žádné prostředky a vše hradila takzvaně ze svého. Stálo nás to za tři měsíce na osobních nákladech téměř 9 milionů korun navíc,“ uvádí ředitel.

„Dbali jsme doporučení o střídání týmů. Pokud byl zaměstnanec doma, měl odměnu, jako by byl v práci. Nejsem si jist, že takto ,sezení doma‘ bylo honorováno i jinde. Nemocnice měla z 350 lůžek obsazeno necelých 130, byla zrušena řada výkonů i plánovaná operativa. Přesto ke krácení odměňování nedošlo. Pokud někdo měl zájem pracovat navíc, dostal velmi slušně zaplaceno. Nenutíme zaměstnance pracovat víc a víc. Ale tento rok je situace zcela mimořádná. Snažíme se, aby byl dostatek personálu. Na interní ambulanci pracuje 14 všeobecných sester, což v minulosti nebylo,“ vysvětluje dále Petr Liškář.

„Netvrdím, že všichni zaměstnanci byli ochuzeni o odměnu. Příplatek byl například pro sestry, které jezdily odebírat vzorky a ještě další. Ale my jsme nic navíc nedostaly. Jsme obyčejné sestry na obyčejné okresní nemocnici. Náš hlas je strašně slabý. Stavěly se za nás odbory. Žádaly jsme slušně. Taková je situace i dnes, kdy přijíždí denně i několik sanitek s covidovými pacienty. Kdyby nám každé dali alespoň tisíc korun,“ dodává Krhovská zklamaně.

Přitom Veronika Krhovská patří k těm, kteří stojí v první linii. Často je skutečně první osobou, která se v nemocnici dostává do styku s pacientem nakaženým novým typem koronaviru. Na jaře byla navíc na interní ambulanci zřízená i ambulance covidová, kde se odebíraly vzorky (ještě před zřízením odběrových míst – pozn. red.).

Současná situace je však mnohem horší.

„Jsme během směny na ambulanci dvě. Přebíráme si od záchranky pacienty s infarkty, kolapsy, vysokým krevním tlakem. K tomu ještě teď covid. V jednu chvíli se sejde třeba infarkt a dusící se muž s covidem,“ líčí sestra.