Jestli ze seriálu Českomoravského poháru vypadne docela nebo se odjede v náhradním termínu v tuto chvíli není jasné. „Je to pro nás zklamání, posádky za sebou měly kompletní tréninkové jízdy, už zbýval jen start,“ doplnil Urban.

"Je to správný a zodpovědný krok, za který jim děkuji. Lidé jsou ve stresu, nevědí, co mají čekat. Není vhodné, aby za této situace byla v centru dopravní omezení a aby lidé nemohli do středu města přeparkovat své automobily,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Do odvolání se nebude v Kroměříži platit za parkování a město také uzavřelo lávku pro pěší přes řeku Moravu. Toto opatření platí od 12 hodiny.

V Kroměříži napršelo od čtvrtečního poledne do páteční 11 hodiny 46,6 milimetrů vody, hladiny vodních toků postupně stoupají, povodňového stupně ale zatím nedosahují. Kulminace na řece Moravě se podle předpovědní mapy na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) očekává od sobotního večera do pondělí, kdy by měla dosáhnout třetího, nejvyššího stupně.

Riziková by byla situace, kdy by se setkala povodňová vlna Bečvy a Horní Moravy v Kroměříži v jeden čas. „Jestli to bude dvacetiletá, padesátiletá nebo stoletá voda se momentálně říci nedá,“ vysvětlil Petr Tušil z ČHMÚ.

Protipovodňová opatření zůstala na papíře

Aktualizované údaje o stavu vody v řekách jsou dostupné na webu Českého hydrometeorologického ústavu a také na webu Povodí Moravy, včetně předpovědních map. Města a obce v regionu vydala varování pro obyvatele, zasedají povodňové komise. V Chropyni zřídili krizovou telefonickou linku, v Kroměříži řešili už během čtvrtku nouzové parkování pro lidi ze záplavových území.

Zároveň už zaznívají připomínky o nedokončených protipovodňových opatřeních, která z části zůstala na papíře.

„Čtrnáct let, od poslední bleskové povodně, se snažíme zajistit stavbu hráze, která by obec ochránila před padesátiletou vodou. Ale marně,“ potvrdil starosta Zdounek Martin Drkula.

Padesátiletou vodu Kroměříž zvládla už dvakrát

Nedokončené plány zůstaly také na dalších místech. Například v Kroměříži po povodni v roce 1997 opravili koryto řeky Moravy a navyšovaly se břehy na Moštěnce i na Moravě. Opravená je kanalizace, kterou osadili klapkami proti zpětnému vzdutí řeky.

Na padesátiletou vodu, která se městem prohnala v letech 2006 a 2010 to stačilo. V plánu jsou ale ještě protipovodňové hráze a rozlivové plochy, které město plánovalo společně s Chropyní, Hulínem, Břestem a Skašticemi. Dotáhnout projekt do konce se ale nepodařilo.

