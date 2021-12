Přejmenování zastávky se tak řešilo už dříve.

„Má to dlouhodobější historii. Už můj předchůdce se o to přejmenování pokoušel, nicméně se mu to tehdy nepodařilo. Ten současný impuls přišel tak, že Zlínský kraj loni dělal revizi názvů autobusových zastávek. Jedním z pravidel bylo, že první název zastávky musí být název obce, kde se nachází,” popsal starosta Podhradní Lhoty Petr Horáček.

Autobusová zastávka u železniční stanice však toto pravidlo nesplňovala.

„Byla pojmenována jako Rajnochovice, což bylo podle pravidel špatně. Zažádali jsme proto o změnu názvu na Podhradní Lhotu. Nicméně aby nebyl nesoulad mezi názvem autobusové a železniční zastávky, tak jsme Správu železnic zažádali o změnu názvu,” uvedl Horáček.

Lidé se rozdělili na dva tábory

Změna dosavadního jména zastávky vyvolala nejen mezi místními vlnu emocí.

„Lidé se rozdělili pomalu stejně jako v celé republice na příznivce a odpůrce očkování. Máme jak pozitivní, tak i negativní odezvu, a to třeba v tom smyslu, že je to zažitá věc a lidé v tom teď mají zmatek,” doplnil starosta.

Původní název stanice i přesto mezi místními nejspíš nadále přetrvá.

„Jezdím po téhle trati téměř odmala a vždycky to prostě byly a budou Rajnochovice. Člověk to má prostě zažité, na nový název si už asi nezvyknu,” krčí rameny paní Eva.

Jsem ve správném vlaku?

Nové jméno stanice je platné od nedávné změny jízdního řádu.

„Já na to přišel vlastně úplně náhodou. Seděl jsem ve vlaku, díval se na ten displej a najednou se tam píše Podhradní Lhota… V tu chvíli jsem ztuhnul a přemýšlel, jestli jsem ve správném vlaku. O takové zastávce jsem totiž nikdy neslyšel,” směje se student Tomáš.

Přejmenování stanice má také řadu zastánců.

„Ono to doposud bylo vždycky trochu zvláštní. Vystoupil jste na zastávce Rajnochovice, jenže jste musel sednout do autobusu a jet do těch Rajnochovic ještě několik kilometrů. Nedávalo to smysl,” říká další z cestujících.

Lidé si tak na změnu budou muset zvyknout.

„Určitě je to tak správně. Pokud ta zastávka prostě je v Podhradní Lhotě, tak by se tak měla i jmenovat. A že je to pro některé teď zvláštní? Však oni si zvyknou. Není to přece poprvé, co se něco přejmenovalo,” myslí si paní Jarmila.