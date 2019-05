Jak jste se dostala k četbě Čtyřlístku?

Čtyřlístek je takové naše rodinné dědictví. U babičky máme celý štos komiksů ještě ze sedmdesátých až osmdesátých let. Vzpomínám si, že jsme sedávali s taťkou v křesle a on mi z nich četl, zatímco jsem si prohlížela obrázky. Mohlo mi být tak kolem čtyř, pěti let. Později když jsem se naučila číst, jsem si je četla sama. A až jsem měla přečtené všechny ty staré díly po taťkovi, začali mi naši kupovat nové.

Co vás na Čtyřlístku tehdy upoutalo?

Jako první mě určitě upoutala forma, zvlášť když jsem ještě neuměla číst. Bylo skvělé prohlížet si obrázky, zatímco mi taťka četl. Navíc je to pohádka, takže vždycky všechno dobře dopadlo.

Kterého hrdinu jste měla nejraději?

Moje nejoblíbenější postava byl vždycky Pinďa, ale nedokážu říct, proč. Nejspíš se mi jen líbilo, jak byl nakreslený. Navíc to byl sportovec.

Kolik čísel tohoto komiksu vlastníte, a které je vaše nejoblíbenější?

Mám sbírku asi sto padesáti kusů a ještě knižní vydání prvních dvanácti příběhů Čtyřlístku, které jsem dostala od našich na Vánoce, když mi bylo asi deset let. A určitě se je nechystám prodávat, přestože ty staré díly se dnes prodávají za slušné peníze. Nemůžu ale říct, že bych měla nejoblíbenější díl.

Hlásíte se ještě dnes ke svému koníčku?

Plakát ani placku nemám. Měla jsem počítačovou hru Čtyřlístek, ale jinak lidé určitě nepoznají, že jsem fanoušek Čtyřlístku. S dospíváním můj zájem pomalu opadal. Dnes si občas ráda zalistuju ve starých komiksech nebo v té knize, ale spíš už jen z nostalgie. Dnes už si komiks nekupuju, ani své fanouškovství nedávám nijak najevo. Přece jen je to pohádka pro děti.

Co vám četba Čtyřlístku v dětství přinesla?

Do života mi určitě něco dal, minimálně jsem se částečně díky němu naučila číst ještě předtím, než jsem šla do první třídy. Navíc je to pohádka a snad v každém díle bylo nějaké ponaučení.