Radnice v Kroměříži uzavřela lávku přes Moravu

Úplně uzavřena je od pátku lávka pro pěší přes řeku Moravu v Kroměříži. K zásadnímu opatření sáhla tamní radnice v souvislosti s neštěstím, které se před nedávnem stalo v pražské Tróji.

Kroměřížská lávka přes řeku Moravu zůstala od pátku 15. prosince uzavřená. To potrvá minimálně do poloviny ledna, kdy most čeká diagnostika.Foto: Deník / Klusáková Kristýna