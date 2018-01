Radnice v Holešově opět ocení osobnosti, navrhovat je mohou občané

Už podeváté plánuje letos vedení holešovské radnice rozdělit Ceny města v oblasti kultury, volnočasových aktivit a sportu. Nominace podávají občané, konečný výběr mají pak na starosti zastupitelé a radní a slavnostní vyhlášení se uskuteční 12. května v rámci Dnů města Holešova.

Osobnosti města v Holešově. Ilustrační foto z roku 2017Foto: MÚ HOLEŠOV

Nominovat osobnosti mohou lidí v následujících kategoriích: 1. Osobnost města Holešova, 2. Osobnost v oblasti kultury, 3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit, 4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit, 5. Sportovní naděje (do 15 let), 6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně, 7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let, 8. Kolektiv působící v oblasti sportu, 9. Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu, 10. Čin roku.

„Nositelem ceny Osobnost města Holešova se může stát fyzická osoba starší 40 let, která významným způsobem ovlivnila a působila ve prospěch občanů města, a šířila či šíří jeho jméno doma i ve světě,“ dodala mluvčí radnice Hana Helsnerová.

Vyplněný nominační formulář je možné poslat poštou, osobně předat na podatelnu radnice nebo zaslat na e-mailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz. Uzávěrka příjmu návrhů je 28. února . (hed)