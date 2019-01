Kroměřížsko - Dluhy, rušení plánovaných investic, v krajním případě propouštění: to jsou důsledky hospodářské krize, se kterými se musí potýkat radnice na Kroměřížsku, a to nejen ty městské, ale i obecní.

Nejdramatičtější je bezpochyby situace v Kroměříži. Letos se totiž město poprvé dostalo do situace, kdy došlo ke snížení příjmů z daní, které dostává od státu.

„Přestože radní tento vývoj předpokládali už při tvorbě rozpočtu v závěru loňského roku a odhad příjmů snížili ve srovnání s loňskem o deset milionů, daňový propad od ledna do srpna je ve skutečnosti ještě hlubší o jedenáct milionů,“ upozornil mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.

Nepříznivou finanční situaci chtějí začít radikálně řešit, někteří zaměstnanci radnice tak možná přijdou i o místo. „Provádíme prověrku nezbytného personálního vybavení městského úřadu a začínáme dělat opatření směřující ke snížení počtu zaměstnanců na provozní minimum,“ informoval starosta Kroměříže Miloš Malý. Rozloučit se chtějí do konce roku nebo během prvního čtvrtletí zhruba se sedmi pracovníky.

„Pravděpodobně to budou lidé z odboru školství a kultury. Ukončení pracovních poměrů nám ale přinese problémy. Stalo se nám už, že někteří na nás pak podali za to žalobu, že nejsou nepotřební,“ povzdechl si starosta. Podle potřeby chtějí také zasáhnout do stávajícího rozpočtu.

Finanční rezervy hledají i v Hulíně či Holešově. K propouštění ale v žádném případě sáhnout nechtějí.

„Hledáme úspory v provozních nákladech a nové kapitálové příjmy. Daňový propad za první pololetí totiž činí pět milionů korun,“ řekl holešovský starosta Zděněk Janalík.

Obdobná situace vládne i ve vedlejším městě. „Máme propad na příjmech pět milionů korun. Rezervy hledáme pořád, hlavně v nákupech a na opravách,“ potvrdil starosta Hulína Roman Hoza.

Tíha hospodářské krize nedopadá jen na města, nýbrž také na obce. Například v Břestu se ale snaží nemalé finanční ztráty kompenzovat díky našetřeným penězům z minulých let.

„Měli jsme rezervu pět milionů korun,“ vyčíslila tamní starostka Marie Zavadilová. Řešit situaci propouštěním nemohou, takže se rovněž snaží šetřit, kde se dá.

„Situace není dobrá, musíme opatrně zvažovat, do čeho se pustíme, co naplánujeme za opravy. Nic velkého raději asi zvažovat nebudeme,“ podotkla Zavadilová. Nasmlouvané investice ale rušit nechtějí. „To by nebylo fér vůči firmám, které práce budou provádět. Proto akce zaplatíme z rezerv, které máme. Pak budeme muset zase šetřit,“ uzavřela Zavadilová.