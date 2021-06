Tomáš Opatrný v pátek Deníku řekl, že se bude s největší pravděpodobností společně s Vondráčkem proti informacím uveřejněným v článcích Hospodářských novin bránit právní cestou.

„Budeme s panem Vondráčkem postupovat v součinnosti. Je zneužívána naše povinná mlčenlivost advokátů, kdy nemáme možnost ty věci řádně komentovat,“ uvedl v pátek v poledne Opatrný.

„Oni se snaží psát co chtějí a vsází na to, že se nebudeme bránit. Ale tak to zřejmě nebude,“ dodal Opatrný.

„Odmítám lži, které jsou v článcích. Jsou to nepravdy záměrně překroucené s mou nemožností se k tomu vyjadřovat, protože jsem vázán mlčenlivostí. Ale rozhodně se nepodílíme na žádném lichevním jednání,“ rezolutně odmítá tvrzení Hospodářských novin.

„Neděláme nic neetického, v rozporu s právem. Poskytujeme standardní právní služby,“ uzavřel Opatrný, který v současnosti působí také jako kroměřížský městský zastupitel.

Advokátní kancelář Vondráček & Opatrný má 17letou tradici. Na svých internetových stránkách se pyšní 1250 spokojenými klienty, 500 vyhranými soudními spory a vypracováním 10 tisíc smluv.

HN: Spolupracovali s lichváři

Podle informací zveřejněných v Hospodářských novinách (HN) v pondělí 15. června měl Předseda Poslanecké sněmovny a lídr kandidátky ANO za Zlínský kraj Radek Vondráček udržovat blízký vztah s dvěma pravomocně odsouzenými lichváři Rudolfem Cieslou a Miroslavem Kolmanem. Ti byli v roce 2019 odsouzeni na dva a půl roku nepodmíněně. K výkonu trestu nastoupili letos.

Vondráček a jeho společník v advokátní firmě Tomáš Opatrný podle HN nejen že poskytovali Cieslovi s Kolmanem právní služby, ale také s nimi udržovali blízké až kamarádské vztahy. Pro HN to potvrdili někteří z obětí lichvářů.

Radek Vondráček se proti tvrzení ohradil. Uvedl, že zvažuje právní kroky vůči HN. To dnes potvrdil i jeho společník Tomáš Opatrný. Oba odmítli, že by se aktivně podíleli na lichvě.