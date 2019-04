Sotva se na nebi objeví slunce, lidé si jej nechtějí nechat ujít a před uzavřenými prostory dávají přednost právě zahrádkám. Potvrzuje to i obsluha restauračních zařízení v Kroměříži. I to je důvod, proč se na území dvou největších měst okresu objevilo loni na 33 předzahrádek.

Lidé se víc baví

Pracovníkům restauračních zařízení však přibývá práce. Daleko víc se po placu naběhají, protahují se jim večerní směny, více se musejí „otáčet“.

Bývalá servírka kroměřížské restaurace Diana Holšánová vzpomíná, že letní měsíce byly obzvláště náročné.

„Pořád jsme běhali s pivem ven,“ říká.

„Práce přibývá hodně. Většinou se najímají pomocné síly. Obzvláště přes poledne a večer,“ pokračuje Diana Holšánová, která dále uvádí, že se teplé počasí projevuje i na náladě hostů.

„Lidé hodně pijí a víc se baví,“ vysvětluje.

Lucie Šmerdová srovnává po dvouletých zkušenostech hlavní letní sezonu v historické Kroměříži se zimní v rakouském lyžařském středisku.

„Na horách bývají lidé ještě milejší. Možná je to dané tím, že přijeli na dovolenou odpočívat a užít si volno. Co se týče množství práce, vyjde to zhruba stejně,“ hodnotí Lucie Šmerdová.

Pokud je dobrá nálada, víc se utrácí. V teplém počasí se toho i více vypije.

Zisk versus vyšší náklady

Vyšší zisky však tlačí k zemi zvýšené náklady.

Jde například o náklady na pracovní sílu a cenu za pronájem prostor. Každé restaurační zařízení si svůj kus prostranství pronajímá od města. Výše pronájmu majitele nevyjde příliš draho. Potvrzují to i slova mluvčího kroměřížské radnice Jana Vondráška.

„Podle obecně závazné vyhlášky je cena stanovena na 2 koruny za metr čtvereční a den,“ říká Jan Vondrášek.

V Holešově 11 zahrádek, v Kroměříže 22

Holešov dává přednost měsíčnímu poplatku. Jeden metr čtvereční majitele vyjde každý měsíc na 50 korun. Průměrná velikost holešovských předzahrádek, kterých bylo loni 11, je asi 20 metrů čtverečních. Mluvčí holešovské radnice Hana Helsnerová tvrdí, že stavební úřad u jednotlivých venkovních posezení postupuje podle určitého klíče.

„Jinak se přistupuje k zahrádce, která je tvořena jen mobiliářem, to znamená stolem a židlí, a jinak u předzahrádky, která je provedena jako dřevěná podesta s mobiliářem,“ přiblížila Helsnerová, která však upozornila, že stavební úřad si jinak žádnou evidenci předzahrádek nevede.

Jednou tolik venkovních posezení je možné najít v okresním městě.

„V roce 2018 bylo povolených 22 restauračních zahrádek. Majitelé u předzahrádek musejí dodržovat platné zákony a obecně závazné vyhlášky města,“ dodává mluvčí Vondrášek. Kolikrát museli městští strážníci loni řešit porušení těchto vyhlášek týkajících se pouze restauračních zahrádek, policie nesleduje.