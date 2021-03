Svou slávou a důležitostí není rozhodně o nic menší, než pro Čechy známý rabi Löw. V některých ohledech můžeme směle říci, že zastává ještě zásadnější postavení.

„Studenti rabínských škol z Izraele, kteří sem přijíždějí, mi říkají, že jeho dílu se během studia hodně věnují a není vůbec jednoduché na zvládnutí,“ říká Vratislav Brázdil, správce holešovské staré synagogy, která je právě po Šachovi pojmenována.

I Brázdil přiznává, že dlouhou dobu neměl ani ponětí, jak moc významný pro Židy rabi Šach je.

„V synagoze pracuji už velmi dlouho, ale skutečný význam rabína Šacha mi začal pořádně docházet až kolem roku 2013,“ uvádí Brázdil.

A čím že je rabín Šabtaj ben Meir ha-Kohen, zvaný ŠaCh, tak výjimečný?

„Je to především kvůli svému dílu. Během života napsal celou řadu knih, které mají stále v židovském světě své důležité místo. Závěry, ke kterým dospěl, se dodnes aplikují v běžném životě. Jeho knihy se zabývají především židovským právem, které ovlivňuje každodenní život židů i v současné době,“ upřesňuje Brázdil.

Kniha, která se dopsala sama

K životu tak významného rabína se samozřejmě tradují i mnohé legendy. „Říká se, že svou poslední knihu nestačil dopsat. Proto nařídil před svou smrtí, aby jeho pracovnu uzamknuli a po celý rok od jeho smrti do ní nevstupovali. Tak se i stalo. Když ji za rok otevřeli, zjistili, že kniha je jako zázrakem dopsaná,“ připomíná jednu z legend Brázdil.

„Na jeho járcajt (výročí úmrtí, pozn. redakce) se toho od té doby stalo mnohé. Před lety nám z Kanady, za velmi podivuhodných okolností, právě na járcajt, darovali oponu na svatostánek. I když nebyla zhotovena původně pro naši synagogu, přesně pasuje velikostně i barevně a je na ni dokonce napsáno jméno významného rabína z Ameriky, který za života prohlásil, že než se ožení, musí nejdříve zajet právě k Šachovi do Holešova na hrob,“ upozorňuje dále Brázdil.

Járcajt v komorní atmosféře

Ke hrobu Šacha se sjíždí i dnes hlavně zahraniční poutníci. A to nejvíce na járcajt , který připadá na měsíc únor. „Loni se u jeho hrobu vystřídalo 600 až 700 poutníků. Letos už ale zahraniční poutníci, kvůli pandemii, přijet nemohli. Dorazila jen skupinka z Česka, která v tomto počtu obyčejně nejezdí,“ říká Brázdil. „Na druhou stranu to možná v tom menším počtu taky mělo něco do sebe.“ dodává Brázdil.

Letos si také Holešov připomíná výročí jeho narození. Je tomu přesně 400 let, kdy se Šach narodil do rabínské rodiny ve Vilně. Nejprve se jeho vzdělání ujímá otec, později tráví několik let například v Krakově. Svou vůbec první knihu prý napsal za jeden měsíc v pouhých 18-ti letech. I přes své mládí neměl problém se vymezit i vůči starším autoritám. Ta nejzásadnější kniha však vznikla o šest let později. Šach umírá mlád – ve svých 42 letech.

Holešov si připomíná Šacha letos výstavou v ulicích města. Na deseti panelech je zachycena historie významné židovské komunity v Holešově, život Šacha i malované obrázky rabína žáky zdejší základní umělecké školy.

Židé v Holešově

Židovská holešovská komunita patřila mezi nejvýznamnější na Moravě. Komunita postupně rostla a svého vrcholu dosáhla v polovině 19. století, kdy Židé tvořili třetina tehdejších obyvatel. Během společného soužití došlo k několika pogromům. První se uskutečnil v roce 1774. „Jeden z Židů zabil křesťanskou dívku, která jej vydírala pod pohrůžkou udání, že ji znásilnil. Lidé se naštvali a vzali židovské město útokem. Ale spíš se jednalo o rabování, vytloukání oken,“ říká historik Karel Bartošek. K menším nepokojům došlo i v dalších letech. Nejznámější je ovšem pogrom z roku 1918. O život při něm přišli dva Židé. „Smutné na tom bylo, že jeden z nich byl voják, který se právě vrátil z fronty,“ prozrazuje Bartošek. Na uklidnění situace byli tehdy povoláni vojáci z Kroměříže. Místo toho, aby uklidnili situaci, přidali se sami k pogromistům. „Nepokoje zarazili až vojáci povolaní z Brna, kteří se doprostřed náměstí postavili s nabitými zbraněmi. To byl skoro válečný stav,“ dodal Karel Bartošek.

Komunita se postupně začala zmenšovat. Poslední ránu jí uštědřili Nacisté za druhé světové války. Z koncentračních táborů se vrátilo pouze 14 Židů. Dvě židovské rodiny žijí v Holešově ještě nyní. K víře se však již nehlásí.