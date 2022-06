V prvním patře zámku na návštěvníky čeká například planetární stůl, plazma koule s demonstrací fungování energie, optická harfa, celá sestava vizuálů demonstrujících optické klamy a paradoxní iluze, test viskozity nebo fungování Pythagorovy věty v praxi.

„Sáhnout můžete také po kolekci hádanek, u kterých mohou lidé prokázat znalosti ze základní školy. Zajímavý je také stroj, který mimo jiné předvádí, jak vidí pes, kočka nebo včela,“ říká mluvčí městského kulturního střediska Dana Podhajská.

Hravá věda nabízí hru, zábavu i ponaučení, zahrnuje dvaadvacet exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení.

„Hlavní myšlenkou je podnítit zájem zejména mladé generace o technické obory a v duchu hesla „škola hrou“ je vtáhnout do světa přírodních věd, aktivovat hravost a tvořivost,“ prozrazuje mluvčí.

Výstava je otevřena od úterý do neděle v čase od 9 do 17 hodin a končí 28. srpna. Vstupné je 140 korun, snížené 90 korun, za rodinné vstupné 2 plus 3 zaplatí návštěvníci 420 korun. Vstupné pro školní a táborové skupiny je pak 50 korun.