„Půvaby na zapadlém místě“. Prestižní web CNN Travel láká do Kroměříže

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič nákladního automobilu do 12 tun v mezinárodní dopravě. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: odjezdy z Kroměříže - do 12 tun celkové hmotnosti, cesty v rámci EU a Švýcarska, výjezdy a příjezdy vždy do ČR, - vyučení, ŘP sk. C, profesní průkaz a digitální karta řidiče podmínkou, ADR vítáno, praxe v oboru výhodou, základní znalost AJ nebo NJ, doba určitá 1 rok s možností prodloužení, , - své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: eimexpress@email.cz. Pracoviště: Eim express, s.r.o. - provozovna kroměříž, Kojetínská, č.p. 3881, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Daniel Eim, +420 605 815 160.