„Firmu Natures Care CZ jsme s manželkou založili před 18 lety. Nejprve jsme biokosmetiku pouze přeprodávali, teprve později jsme si ji začali vyrábět sami,“ vzpomíná na začátky spoluzakladatel Vladimír Lusík, který přišel do Střílek po škole před čtvrtstoletím.

Ingredience si manželé shání sami. Za jejich prvotřídní kvalitu jsou schopni se zaručit. Mnohdy vybírají z desítek vzorků než najdou toho správného dodavatele.

„Jsme sice firma ze Střílek, ale bereme ingredience z celého světa,“ tvrdí Lusík.

Proto v jejich produktech najdeme „střípky“ Jižní Ameriky, Afriky, Asie a dalších částí známého i méně známého světa.

„Konkrétně ze Střílek je třeba měsíček lékařský,“ ukazuje olomoucký rodák produkt Měsíčkový olej.

Na dně sklenice plavou i okvětní lístky měsíčku. Podle spoluzakladatele Vladimíra Lusíka lidé v současnosti přírodní biokosmetiku velmi rádi vyhledávají.

Inspirace z přírodního léčitelství

Najít toho správného dodavatele přitom někdy není vůbec jednoduché.

„Během jednoho měsíce jsme navštívili v Maroku asi 70 výrobců arganového oleje než jsme našli toho správného,“ uvádí příklad důkladného pátrání Vladimír Lusík.

Právě touha po prvotřídním a na míru šitém složení byla důvodem, proč přešli z pouhého prodeje na vlastní výrobu.

„Když prodáváte cizí produkty, nemáte žádný vliv něco změnit. Zasahovat do jejich výroby, produktů a produktové nabídky nemůžete. To nám vadilo. Když si teď řekneme, že by bylo ku prospěchu do některého výrobku přidat další ingredienci, nikdo nám v tom nebrání,“ pokračuje podnikatel.

Hlavními strůjci všech produktů jsou proto samotní spoluzakladatelé a manželé Lusíkovi.

„Hodně jsme cestovali, poznali, jak funguje přírodní léčitelství v jiných částech světa. Z toho hodně čerpáme doteď,“ poznamenává Lusík.

Velkým krokem bylo pro firmu také rozhodnutí dovážet do Česka kokosový olej.

„V řetězcích nám říkali, že to nikdo nebude chtít kupovat. A pak nastal obrovský boom kokosového oleje,“ usmívá se Vladimír Lusík.

Natures Care CZ se stala první společností, která kokosový olej do republiky začala dovážet.

Jako první firma v Česku také získala Fair Trade certifikát Fair for life (zaměřuje se na poctivé a pozitivní vztahy mezi farmáři a výrobci, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli i mezi obchodníky, pozn. redakce).

Od drogerie do pohostinství

V souladu s přírodními produkty otevřeli manželé Lusíkovi před sedmi lety na návsi také svou vegetariánskou restauraci.

V celém širokém okolí je jejich pizzerie jediná, kde vám dokážou připravit celou pizzu z bioingrediencí. Jenom samotné těsto vzniká z pěti různých druhů bio mouky. Například olivy, které najdete na pizze, vozí majitelé z Řecka, rajčata z Neapole.

Z důvodu vládních nařízení funguje v současnosti pizzerie pouze jako „jídelna“ pro zaměstnance Natures Care CZ a výdejní okénko.

„Kdybychom byli závislí jen na restauraci, zkrachovali bychom. Naštěstí nás drží kosmetika,“ přiznává Vladimír Lusík. Nedá se však říct, že by se pandemie neprojevila v chodu formy.

„Zdražila se doprava. Zaznamenali jsme výpadek dodávek u některých ingrediencí kvůli lockdownům v dotčených státech,“ dodává podnikatel.

Ocenění a certifikáty

Fair trada certifikace Fair for life

Fair trada certifikace FairTsa – zaměření na zlepšení životních podmínek a férového ohodnocení zemědělců a posílení pracovníků, kteří se podílejí na výrobě

CPK – certifikovaná přírodní kosmetika. Certifikace zaručuje, že složky výrobku jsou minimálně z 85% přírodního původ. Výrobky navíc nesmí obsahovat syntetické sloučeniny a látky škodlivé organismu. Výrobky nesmí být testovány na zvířatech.

CPK BIO – kromě standardů CPK zaručuje tento certifikát bio původ surovin. Ty musejí minimálně z 20% pocházet z ekologického zemědělství.

Cruelty free and Vegan – certifikát zajišťuje, že produkty neobsahují živočišné složky a také nebyly testovány na zvířatech.