Vedení obce upozornilo prostřednictvím místního rozhlasu obyvatele, aby byli opatrní a v případě, že pumu spatří, volali na tísňovou linku policie.

Momentálně policisté hlášení vyšetřují a hledají na místě stopy.

Za uplynulý týden je to již čtvrté hlášení, že se v okrese puma pohybuje. Poprvé se měla objevit v Hošticích, následně v Dřínově a v Litenčicích. Policie ale nikde nenašla po zvířeti stopy s výjimkou Litenčic, kde se ale jednalo o otisky tlap velkého psa.

Pokud lidé pumu zahlédnou, v žádném případě by se neměli snažit zvíře kontaktovat nebo je tlačit do míst, odkud by nemohlo uniknout.

Puma je plachá a před člověkem raději uteče, v případě dodržení bezpečnostních pokynů tedy lidem nehrozí nebezpečí.