Poprvé ji měl zahlédnout osmatřicetiletý muž z Hoštic v sobotu krátce po osmé hodině večer.

"Na místo vyjela policejní hlídka, které muž uvedl, že viděl na horizontu asi tři sta metrů od sebe černošedé zvíře, a na základě dříve odvysílané televizní reportáže se domnívá, že to byla puma," uvedla mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová.

Policisté se vydali na polní cestu, kde se mělo zvíře pohybovat. Žádné stopy ale nenašli. Navíc nesouhlasila barva zvířete, puma americká má totiž hnědé zbarvení.

Policie pro jistotu vyrozuměla starosty okolních obcí, kteří prostřednictvím místního rozhlasu varovali obyvatele, aby byli obezřetní.

Hlášení však u některých lidí vyvolalo silné obavy.

"Volal jsem na policii, kde mi řekli, že žádné bližší informace nemají. Proto jsem volal do dalších obcí, jestli nemají o pumě nějaké zprávy, ale nikdo nic nevěděl. To mě velmi znepokojilo, protože na začátku července zaznamenali pumu v Dětkovicích na Vyškovsku. To je jen dvacet kilometrů od nás, a puma může urazit velké vzdálenosti," popsal své obavy Petr Galatík z Těšánek, který vlastní statek s hospodářskými zvířaty.

Kvůli možné přítomnosti pumy zavedl na rodinném gruntu ochranná opatření. "

Menší zvířata jsme stáhli blíž k areálu, a do výběhů nikdo nesmí chodit sám, vždycky jen ve dvojici," dodal Galatík.

O hospodářská zvířata se obává také správce ovčí farmy ve Cvrčovicích Jan Macků.

"Člověka taková zpráva vždycky zneklidní, puma by mohla ovcím ublížit a způsobit škodu. Zatím ale nemáme žádné náznaky, že by se tu pohybovala. Ovce jsou klidné, takže si nemyslím, že by je něco plašilo," řekl Jan Macků.

Falešná stopa

Další oznámení o výskyty pumy obdrželi kroměřížští policisté v pondělí ráno.

"Starostovi obce Dřínov sdělil jeden z místních obyvatel, že na polní cestě za obcí viděl pumu. Uvedené místo a jeho okolí jsme prohledali, žádné stopy jsme ale neobjevili," popsala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Puma se také měla pohybovat u ovocné školky v Litenčicích.

"Na místo jsme povolali veterináře, který zjistil, že se jedná o otisky tlap velkého psa," doplnila Kyšnerová.

Stopa velkého psa, kterou v Litenčicích zaměnili se stopou pumy. Foto: Policie ČR

Výskyt pumy na Kroměřížsku tak zatím není nijak potvrzen. Žádné stopy nezaznamenali ani místní myslivci.

"Nikdo z našich členů dosud oficiálně nenahlásil, že by našel zvěř, kterou by prokazatelně skolila taková šelma. Stopy po drápech pumy s ničím nezaměníte. Stejně tak není možné si pumu s něčím splést, protože je to šelma s ocasem, který je dlouhý jako dvě třetiny jejího těla. A myslivci jsou momentálně v přírodě neustále, protože jsou senoseče, období lovu divočáků a začíná srnčí říje, takže by ji už jistě zpozorovali," uvedl jednatel Okresního mysliveckého spolku Kroměříž Jan Buksa.

Letní fáma?

Že může jít o fámu si myslí také Miroslav Kutal z olomouckého Hnutí Duha.

"Zprávy o tom, že se v Česku pohybuje puma, se objevují skoro každé léto asi posledních patnáct let. Proto si nemyslím, že by se lidé museli bát chodit do lesa. Samozřejmě puma může být nebezpečná, ale dokud se její výskyt plně neověří, jde spíše o poplašnou zprávu," vyhodnotil situaci Miroslav Kutal.

Policie ovšem pro jistotu doporučuje lidem, aby byli při pohybu v přírodě ostražití, pumu totiž zaznamenali v nedalekých Dětkovicích. Podle tamějších stop odborník nevyloučil, že se v oblasti skutečně mohla puma pohybovat.

K podobným oznámením vyjížděla policie také 13. července k Pohořelicím na Brněnsku, šelmu ale nenašla.

Zprávy o výskytu velké kočkovité šelmy ve volném terénu v uplynulých týdnech přicházely také z Jindřichohradecka nebo Pelhřimovska. Zatím není známo, jak se šelma do přírody dostala. Policisté se domnívají, že zřejmě uprchla neznámému chovateli.

Lidé nejsou v ohrožení

Pokud by se šelma doopravdy na Kroměřížsku pohybovala, stále by pro člověka představovala jen minimální riziko a to pouze tehdy, pokud by se ji někdo snažil nahánět nebo pronásledovat.

"Kdyby se zvíře dostalo do situace, z níž by nemohlo uniknout, kdyby mělo pocit, že je v bezvýchodné situaci, pak by mohlo zaútočit. Jinak ale před člověkem uteče," vysvětlil hlavní zoolog táborské zoologické zahrady Ondřej Kott.

"Je nutné si uvědomit, že zvíře pochází ze zajetí. Takže je v prvé řadě hodně vystresované už jen z toho, že se ocitlo ve volném prostoru. Navíc není zvyklé si samo obstarávat potravu, kvůli čemuž bude pravděpodobně velmi hladové. Protože vyrostlo v zajetí, má lovecké pudy dost potlačené. Takže spíš uloví nějaké menší hlodavce nebo ptáky," doplnil Kott.

Útoky na hospodářská zvířata sice není možné úplně vyloučit, nicméně nejsou tak pravděpodobné jako například útoky vlků. Tím pádem za sebou nemusí puma zanechat výrazné stopy a může se pohybovat méně nápadně.

"Pokud tam skutečně je, bude především potřebovat naši pomoc. Je nesmyslné myslet si, že bude bezprizorně útočit na lidi, protože je od přírody plachá a před člověkem raději uteče," zdůraznil Ondřej Kott.

Pokud by lidé pumu zahlédli, měli by ihned kontaktovat policii, která zajistí její následný odchyt. V žádném případě by se neměli snažit zvíře zkontaktovat, nahánět je nebo je tlačit do míst, odkud by nemohlo uniknou.