K rozuzlení se blíží kauza Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Psychiatrie se spojí s nemocnicí v Olomouci. Deníku novinku exkluzivně řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, na snímku ze srpna 2021. | Foto: Deník/Jan Karásek

„Chtěl bych co nejvíc psychiatrických léčeben transformovat do nemocnic. Jeden model je kroměřížská psychiatrie. Byl tam neskutečný problém, protesty lékařů. Vybral jsem tedy špičkovou fakultní nemocnici v Olomouci, kterou vede profesor Havlík, a požádal jsem ho, aby rok vedl kroměřížskou léčebnu a dal ji se svým týmem dohromady. Zavládlo tam naprosté nadšení, mají nad sebou záštitu a plný nemocniční servis. Proto jsem se rozhodl je spojit, neboť to bude ve prospěch pacientů,“ vysvětlil Deníku Vlastimil Válek.

Protesty lékařů Psychiatrické nemocnice Kroměříž vyústily ve změnu ve vedení:

Protesty lékařů zabraly. Vedení Psychiatrické nemocnice v čele s ředitelem končí

Kroměřížská psychiatrie je jediným lůžkovým zařízením svého druhu pro celý Zlínský kraj a část kraje Jihomoravského a Olomouckého. Loni v květnu tam podalo výpověď šest z dvanácti primářů, jedenáct z devatenácti lékařů a tři z osmi klinických psychologů. Bezmála čtyřicetičlenný tým se tak ztenčil na polovinu. Důvodem pro hromadný odchod bylo podle nespokojených zaměstnanců neodborné vedení nemocnice ředitelem Pavlem Polákem.

Do věci se tehdy vložilo ministerstvo zdravotnictví. Loni v říjnu jeho šéf Válek oznámil, že vedením kroměřížské nemocnice bude pověřen profesor Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc. Tento stav trvá dosud.