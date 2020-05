„Pandemie bude mít dopad i na duševní zdraví obyvatel, očekávám, že se bude projevovat postupně a že stoupne počet úzkostných a depresivních poruch, obávám se nárůstu závislostí na alkoholu i jiných návykových látek. Například léků proti úzkosti a na spaní. Zda k tomu dojde ukáží následující měsíce,“ zamýšlí se ředitel PNK Petr Možný.

NEMOCNICE MIMO PROVOZ

V době, kdy vláda v březnu vyhlásila nouzový stav, přestala PNK na několik týdnů přijímat pacienty, jejichž psychický stav nebyl zcela akutní.

„Neměli jsme dostatek ochranných pomůcek a testy na odhalení infekce a měli jsme obavy, aby se nákaza covid-19 nerozšířila mezi našimi pacienty a zaměstnanci. To by vedlo k úplnému uzavření psychiatrické nemocnice. Teprve v polovině dubna, poté co jsme získali ochranné pomůcky od našich pracovnic, aktivního personálu a dodávkám od hasičů, jsme znovu začali pacienty přijímat,“ uvedl Možný.

A to za velmi přísných podmínek. Každý takový pacient si musel projít nejdříve povinnou 14 denní karanténou na odděleném pokoji. Teprve pak se dostal do styku s ostatními.

PACIENTI SE VÍCE NUDILI

Nejenom do areálu PNK, ale i z něj nebylo možné vycházet.

„Pacienti měli zákaz návštěv a zákaz víkendových propustek. To asi nesli nejhůře. Ale ti, se kterými jsem byl v kontaktu já, to nesli statečně a chápali, že to není namířeno proti nim,“ pokračuje Možný.

Víkendové propustky jsou přitom nejenom dobré pro léčbu, ale také jako zpětná vazba pro lékaře. Slouží totiž k ověření psychického stavu pacientů v jejich domácím prostředí.

„Pacienti také nemohli docházet do dílen činnostní terapie. Více se přes den nudili,“ hodnotí ředitel PNK.

To mělo za následek také jistý úbytek hospitalizovaných pacientů, kteří se tak nechali propustit dřív, protože nechtěli být bez dlouhodobého kontaktu se svými blízkými. K nim přibyla i várka pacientů propuštěných nemocnicí. Ty PNK propustila z ekonomického hlediska.

„Na vyčíslení škod je ještě brzy, ale za březen, duben a květen budou letošní příjmy od zdravotních pojišťoven výrazně menší, než tomu bylo loni,“ smutní Petr Možný.

Není se čemu divit, počet hospitalizovaných pacientů klesl o celou třetinu.

„Zcela jsme uzavřeli dětské a jedno oddělení pro dospělé,“ vyjmenovává dál Petr Možný, který se potýkal také s personálními problémy.

Každý čtvrtý zaměstnanec měl buď volno za účelem ošetřování člena rodiny nebo měl pracovní neschopnost.

„Pro ostatní to znamenalo zvýšené pracovní vypětí,“ dodal ředitel.

„Jsem velmi vděčen za ochotu a nasazení všeho personálu v období, které je pro všechny po psychické i fyzické stránce zvýšeně náročné,“ děkuje svým zaměstnancům ředitel Petr Možný.

V PNK se do dnešního dne neprokázala ani jedna nákaza novým typem koronaviru.