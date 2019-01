Kroměříž – /ROZHOVOR/ Před dvěma lety se Tomáš Váňa z Kroměříže rozhodl uvařit své první pivo. Výrobu zvládl doma ve sklepě, pivovarnictví přitom nikdy nestudoval. Dnes je mu šestačtyřicet let a má už svůj vlastní pivovar.

Před dvěma lety zkusil uvařit pivo doma ve sklepě, dnes vlastní pivovar v Kroměříži. | Foto: DENÍK/Marek Hořava

Kdy a proč jste se rozhodl pro založení pivovaru?

S kamarády jsme před dvěma lety rozhodli, že zkusíme uvařit vlastní pivo. Tím jsme chtěli zjistit, zda budeme schopni pivo vůbec vyrobit. První várka se nám úplně nepovedla, ale přesto byla pitelná. Neodradilo nás to a zkoušeli jsme to dál. V průběhu vaření se pak zrodila myšlenka, že bychom mohli založit svůj vlastní pivovar. Kamarádi s tím ale moc nesouhlasili, proto jsem se do toho nakonec pustil sám.

Nápad se navíc líbil mému dlouholetému zákazníkovi a kamarádovi Radku Běhalovi, který se mnou celou myšlenku realizoval. Je z Olomouce a také pracuje v zemědělském sektoru jako já. Jsme ze selských rodin, proto jsme projekt pojmenovali Selský pivovárek.

Kdy se konalo slavnostní otevření pivovaru?

Začali jsme vařit už v září, ale oficiální otevření se konalo pátého a dvanáctého října loňského roku a přišlo se podívat víc než tři sta lidí.

Vystudoval jste nějaký obor zaměřený přímo na potravinářství?

Studoval jsem vysokou školu zemědělskou, konkrétně rostlinnou výrobu, což je úplně mimo pivovarnický obor. Nicméně suroviny, které se používají k výrobě piva jako ječmen, pšenice či chmel, jsou produkty zemědělské výroby.

Čím se liší výroba piva dnes a před sto lety?

To je těžká otázka, nestudoval jsem přímo daný obor. Zcela jistě je však dnešní výroba víc automatizovaná a méně náročná na lidskou práci.

Jaké druhy piva vaříte?

Vaříme dva druhy podle způsobu kvašení. První jsou spodně kvašená a mezi ně patří ležáky vídeňského a plzeňského typu. Druhý typ je svrchně kvašený. Postupem času chceme svrchně kvašených piv vyrábět víc. Máme tedy jedenáctku Sedláček, dvanáctku Sedlák, vídeňský ležák C. & K. a česko-americký svrchně kvašený McHugo.

Jsou přísné normy na hygienu?

Jedná se o potravinářskou výrobu a proto jsou normy velmi přísné. I pro nás je to důležité, protože si nemůžeme dovolit dát na trh nějakým způsobem závadný produkt.

Jaké je nejsilnější pivo, které umíte vyrobit?

Do žádných rekordů zatím nejdeme, ale nejsilnější máme 13,5 procentní svrchně kvašené. Je to česko-americký typ piva zvaný ALE.

Dá se vůbec na výrobě piva něco pokazit?

Hygiena je velmi důležitá. Při podcenění může nastat to, že pivo bude zkažené. Vliv na to mají i staré kvasnice nebo nečistota. Celý pivovar se proto neustále sanituje, abychom zabránili kontaminaci.

Jaká je optimální teplota při vaření piva?

Nejdůležitejší teploty jsou při kvašení, protože každé pivo vyžaduje jiný způsob zakvášení. Spodní ležáky zakvášíme při dvaceti stupních. V ležáckém sklepě je potřeba udržovat teplotu od dvou do čtyř stupnů Celsia.

Co obsahuje příprava a samotná výroba piva?

Je to dlouhý proces, který trvá osm až devět hodin. Příprava spočívá ve varním plánu, nákupu surovin a sešrotování sladu. Posléze probíhá samotné vaření.

Který proces považujete při výrobě piva za klíčový?

Kličové jsou všechny, protože žádný se nedá vynechat. Ale za nejdůležitější považuji dva takové zásadní momenty.

Prvním je vhodně zvolený varný postup, neboť každé naše pivo je vařeno jinak. Druhým pak je práce na spilce, což je část pivovaru ve které probíhá hlavní kvašení piva.

Kde si lidé mohou koupit vaše pivo?

Jednou z možností je zakoupení přímo u nás v pivovaru a to jak v sudech, tak i v lahvích. Lidí, kteří si k nám chodí kupovat pivo v lahvích, je čím dál víc. Máme i prodejní místa ve městě, které lze najít na webových stránkách www.selsky-pivovarek.cz. Město nám pak dokonce nabídlo prodej piva v infocentru na Riegrove náměstí v Kroměříži.

Máte v plánu prodej i v zahraničí?

Vývoz neplánujeme. Jsme rádi, že můžeme prodávat v Kroměříži, protože požadavky na logistiku a distribuci jsou daleko menší. Cílem je to, aby naše pivo pili hlavně lidé z regionu.

Co se nejvíce prodává?

Z našich piv se nejvíce prodává jedenáctka Sedláček, ale řekl bych, že nejrychleji prodané pivo, které jsme tu kdy měli je svrchně kvašený McHugo. Tisíc litrů bylo prodáno do týdne a tento trend pokračuje.

Vnímáte ostatní pivovary v Kroměříži jako konkurenci?

Vůbec ne. Naopak jsem zastánce spolupráce.

Co plánujete do budoucna?

Chtěli bychom v nejbližší budoucnosti uvařit černé těžké pivo typu Stout, což pivo vyráběné z praženého sladu a ječmene, chmele, vody a pivních kvasinek.

Také bychom rádi udělali podobné pivo jako je Guiness, ale trochu silnější. Dále Bavorský Marzen-Březňák a v neposlední řadě pšeničné pivo, po kterém je v létě velká poptávka. Se svým společníkem uvažujeme, že pokud se nám pivovar podaří dobře rozjet, tak bychom postavili v jiném regionu další, ale o něco větší.

Rád bych také vyzdvihl spolupráci s kroměřížskou radnicí, která zařadila místní pivovarnický sektor do turistických cílů v našem městě. Pivní turistika je na vzestupu, a tak jsme tomuto kroku velmi rádi.

MAREK HOŘAVA