Stejně pohodový den prožívali Jan Bartes a Vojtěch Sklenář, kteří půjdou do první třídy na Základní škole Komenského.

„Pro Honzíka to byla změna, ale zvládl to v pohodě. Do školy se těšil, vyprávěl mu o ní jeho starší bratr, který chodí do třetí třídy. Takže už věděl, do čeho jde,“ říká otec Honzy Jan Bartes.

S první třídou se prostřednictvím staršího bratra seznámil také Vojtěch Sklenář. „Na škole má bratra, který jde do čtvrté třídy. Ten ho už před prázdninami učil počítat a psát písmenka,“ chválí syna Vojtěchova matka Kateřina Sklenářová.

Rodiče obou dětí již své prvňáčky vybavili aktovkou a dalšími potřebami.

„Více méně jsme připraveni. Teď jsme ještě ve škole dostali seznam, takže něco dokoupíme, ale jinak máme vše,“ vysvětluje Kateřina Sklenářová. „Věci do školy jsme veskrze pořídili, ale počítali jsme, že ještě bude potřeba nějaké dokoupit, takže nás to nepřekvapilo,“ doplňuje Jan Bartes.

Kluci se těší na to, až si najdou ve škole nové kamarády. S těmi, které znají ze školky, se příliš nepotkají.

„Od nás z obce jdou do stejné školy tři prvňáčci. Přáli jsme si, aby byli spolu ve třídě, psali jsme to na seznam. Nakonec se to bohužel rozdělilo úplně jinak. Ale aspoň si Honza najde nové kamarády,“ dodává Jan Bartes.

„Vojta se do školy tak těšil, že si ve třídě určitě najde spoustu nových kamarádů,“ uzavírá Kateřina Sklenářová.