Průjezd bystřického zámku po opravách září novotou

Čeští fotbaloví reprezentanti do devatenácti let na stadionu třetiligové Kroměříže v kvalifikaci na mistrovství Evropy porazili Makedonii 2:1 a s předstihem si zajistili postup z úvodní do elitní fáze, která se hraje příští rok v březnu. Šampionát se pak v červenci uskuteční v Arménii.