„Máme výhodu, že nasněžilo aspoň po okolí. Ten zájem lidí o návštěvu areálu na Trojáku je letos velký. Jsme zvyklí na to, že je tady každý rok hodně lidí, ale co se děje nyní, je opravdu extrém,“ říká Radim.

Podle něj však největší problém je to, když někteří z návštěvníků nedodržují zákazy vstupu na místa, kam zkrátka kvůli vládním nařízením nesmí, jako například na jejich svah, který se navíc nyní zasněžuje, aby byl v době otevření pro lyžaře připraven.

Radima však ani tyto náročné dny neodradí od toho, aby svou práci miloval.

„Člověk ji zkrátka musí mít rád. Je to láska k povolání. Jde to služby, takže lidé kteří v nich pracují, musí mít dobrý vztah k lidem, měli by také umět komunikovat. No a tato láska k povolání se pak v této práci odrazí a projeví,“ svěřil se mladý provozní ve skiareálu.

Svou práci na Trojáku začal před devíti lety, tenkrát ještě coby student.

„Požádala mě kamarádka, jestli jim nechci ve skiareálu na Trojáku pomoct, Začínal jsem tenkrát u vleků, pak jsem začal pracovat v půjčovně. A navíc nyní pomáhám i s provozem,“ popsal Radim.

Podle něj sice jeho práce vypadá lidově řečeno: pořád dokola, ale ve skutečnosti to tak není.

„Jde o služby a každý rok je to něčem jiném, každý rok se stane něco jiného, každý rok přijde někdo jiný. Také se k nám vrací spokojení návštěvníci, naši návštěvníci. S některými se již známe, jsme tady jako jedna velká rodina. A takto funguje i náš kolektiv, držíme za jeden provaz, pomáháme si. Cítím se tady jako doma,“ přiblížil Radim to, co má na své práci tak rád..

Navíc mu prý pomáhá i jeho vzdělání v oboru bezpečnostních technologií a systémů a managementu.

„Jelikož mám na starosti i turnikety, tak když se něco pokazí, dokážu si s tím díky studiu poradit pomohlo mi to,“ usmívá se Radim.

A co dělá v létě? Jeho snová práce pokračuje doslova zalitá sluncem. V létě totiž pracuje jako provozní na koupališti v Bystřici pod Hostýnem. Když je ale ve Ski Areálu Troják potřeba přiložit ruce k dílu i v létě, nechybí ani tam. Všichni zde totiž chtějí jedno: aby byli jejich návštěvníci s jejich službami spokojení a rádi se k nim vraceli.