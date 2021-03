"Lidé berou alkohol jako jisté antidepresivum. Vyhýbají se díky němu úzkostem. Časem je však začíná ničit. A z alkoholu se stává problém, který se víc a víc prohlubuje,“ říká pan Aleš ze zlínské skupiny anonymních alkoholiků a přiznává, že tak tomu bylo i v jeho případě. „Ale nepozoruju, že by byl nějaký velký nárůst nových případů,“ míní pan Aleš.

Podobně se vyjadřuje Adéla Stoklasová, primářka protialkoholního oddělení Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

„Víc pacientů na léčbě nemáme, protože obložnost našeho primariátu byla na maximu už před pandemií. Co se týče důvodů nadměrného pití alkoholu, tak samozřejmě naprostá většina pacientů udává jako důvod – nebo jeden z důvodů – pandemii. Je to přirozené, protože pandemie výrazně zasahuje do života nás všech,“ říká Adéla Stoklasová.

„Pacienti hodně zmiňují loňské jaro, kdy se jim výrazně změnil život - nejčastěji zůstali doma z práce, buď kvůli home office nebo výpovědi,“ dodává primářka.

DOMÁCÍ DÝCHÁNKY MÍSTO BARŮ

Nových případů či případů recidivy však ani neubylo.

„Někteří naši pacienti si pochvalují, že když jsou zavřené hospody a bary, tak není tolik lákadel a lépe se jim abstinuje. Český člověk je ale vynalézavý a pití se přesunulo do domácího prostředí. Lidé pijí víc doma o samotě, nebo pořádají domácí dýchánky s popíjením alkoholu. Obávám se, že o pacienty v nejbližší době nebudeme mít nouzi,“ svěřuje se se zkušenostmi Adéla Stoklasová.

„Sice jsou zavřené bary a hospody, ale jak se říká, alkoholik si cestu k alkoholu vždycky najde. Reálně, člověk závislý na alkoholu nechodí pít do hospody. Spíše doma, v garážích. Lahve má schované různě doma,“ odpovídá Aleš z Anonymních alkoholiků.

ONLINE SEZENÍ

„Pro nás, vyléčené alkoholiky, je největší změnou to, že nemáme sezení skupiny anonymních alkoholiků. Nevidíme se tváří v tvář, fyzicky. Meetingy řešíme online. Pro nové členy to může být problém. Naopak některým nováčkům více vyhovuje, že zpočátku nemusí mít zapnutou kameru,“ popisuje Aleš.

Klesla také účast na sezení. Zatímco za normálních okolností se na meetingu setká zhruba 15 členů skupiny, v online prostoru je to asi polovina.

Přitom právě v současné době potřebují lidé, kteří čerstvě prodělali protialkoholní léčbu, velkou podporu.

„Riziko recidivy je vysoké. Léčba neprobíhá úplně tak, jak by měla. Například momentálně nejsou návštěvy, nejsou pohovory s rodinnými příslušníky, nejsou dovolenky do domácího prostředí, nejsou vycházky mimo areál. Pak pacient v bezpečném až ,skleníkovémʽ prostředí nemocnice může nabýt falešného dojmu, že je vše vyřešeno a žádná rizika nejsou,“ upozorňuje primářka Stoklasová.

Když se pak pacient vrátí do původního prostředí, doběhnou ho problémy v partnerském vztahu, problémy v zaměstnání a tak dále.

„Při léčbě před pandemií pacienti jezdili na víkendové propustky domů a postupně sebe i rodinu na život ve střízlivosti zvykali,“ uzavírá Stoklasová.