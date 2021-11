Trochu klidnější však mohou být obyvatelé Kroměříže například při návštěvě bazénu, kina nebo při jízdě hromadnou dopravou. Město se totiž zdražovat nechystá. Alespoň prozatím.

Kroměřížská radnice bude zatím vyčkávat.

„S tou energií je to teď takové zvláštní. Měly by ale být nějaké obnovené dodávky energií z Ruska, alespoň podle toho, co hlásili. Tak uvidíme. V tuto chvíli ale neplánujeme nic zdražovat,“ řekl Deníku starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

I když stoupá cena energií, má město podle Němce stále přijatelné zisky a dokáže tak pokrýt výdaje.

„Ani jednotliví vedoucí příspěvkových organizací mi nehlásí, že by chtěli zvyšovat ceny. Tím však neříkám, že se to nemůže do budoucna změnit, pokud se ten aktuální vývoj alespoň částečně neotočí,“ upozornil Němec.

Mezi příspěvkové organizace zřizované městem patří kupříkladu Sportovní zařízení města Kroměříže, která spravují mimo jiné plavecký bazén či zimní stadion. Pod město spadají i Kroměřížské technické služby, které zajišťují zase hromadnou dopravu. Obdobně je tomu i v případě Domu kultury či Kina Nadsklepí. Ani na jednom z těchto míst tak prozatím nehrozí, že by si lidé museli připlatit.

Podle ředitele Domu kultury Pavla Sedláčka se případné navyšování cen bude teprve řešit.

„Momentálně zvyšovat ceny nebudeme, myslím si, že je na to ještě brzo. Pokud bychom dělali nový ceník, tak až od příštího roku. Spíš si myslím, že by se to mohlo projevit například v cenách nájmu za naše prostory. Ale to budeme teprve řešit,“ přiblížil ředitel.

Obdobně je tomu zatím i u kulturních památek.

„Pro nás bude startovat hlavní návštěvnická sezóna v dubnu příštího roku. Cenovou politiku jsme ale zatím nedělali, protože je na to ještě čas. Čekáme, co to do té doby udělá,“ řekl ředitel Arcibiskupského zámku a zahrady v Kroměříži Jiří Uhlíř.

Při rozhodování o případném navýšení ceny vstupného by však podle Uhlíře mohlo hrát roli více faktorů. „Odstartujeme totiž příští sezonu s novými návštěvnickými trasami. A myslím si, že budou atraktivnější, takže proto přemýšlíme o cenové hladině. Do dubna změna vstupného nehrozí a potom se bude aktualizovat podle situace,“ doplnil.