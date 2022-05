Zámek za hubičku? Chátrající památka ve Ptení je na prodej, zájemců je víc

"S ÚZSVM jsme jednali jednou za čas. Nejedná se o tolik vytížený úřad, ale přeložení do Kroměříže se mi nezdá příliš šťastné. Z našeho pohledu se jedná komplikaci v tom, že veškerá spádovost je na Prostějov, i když máme Kroměříž kilometrově blíž," prohlásil starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček.

"Zrušení detašovaného pracoviště ÚZSVM je komplikací především pro soukromníky. Městská samospráva si s tím poradí, ale ze zkušenosti víme, že činnosti ÚZSVM jsou časově velice náročné a zdlouhavé," uvedl náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

"Takové instituce by měly ve městech velikosti Prostějova zachovány. My to ale neovlivníme, byli jsme postaveni před hotovou věc. Mrzí nás to, ale to je jediné co s tím můžeme udělat. Zkrátka se šetří na všech frontách," dodal Rozehnal.

Lidé z celého Prostějovska tak budou nuceni vyřizovat majetkové věci až ve Zlínském kraji, místo například mnohem spádovější Olomouce.