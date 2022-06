„Když mi bylo jedenáct, byl jsem s rodiči ve Švýcarsku. V té době jsem ještě nevystupoval a tak jsem se chodil dívat na jednoho ruského hadího muže. A hodně se mi líbilo, co dělal. Především to, že je to odlišné a nedělal to úplně každý,“ vzpomíná Ludvík Janíček Berousek na to, jak se zrodila myšlenka, že by se stal hadím mužem.

Onen ruský hadí muž, na kterého se chodil dívat, začal Ludvíka trénovat.

Filmový festival je u konce. Karel Heřmánek převzal Zlatý střevíček

Bolest a trénink

„Líbilo se mi, že jsem netrénoval sám, ale měl jsem vedle sebe někoho, kdo na mě dohlížel a ukazoval, jak trénovat,“ říká.

„Začátky hodně bolely. Já si totiž představoval, že to bude super. Říkal jsem si, že to pro mě bude něco nového. Pak jsme ale začali s tréninkem a opravdu to bolelo – především ruce, nohy ani tak moc ne. Teď už si ale strčím nohy za hlavu a lámu ruce bez problému,“ usmívá se hadí muž s tím, že první tréninky trvaly třeba hodinu denně.

„Začínali jsme pozvolna. Já si třeba lehnul na záda a trenér mi levou nohu přidržel u země a pravou mi cpal k hlavě,“ popisuje.

Už po roce trénování se protáhl tenisovou raketou.

„Trenér mi ukázal, jak na to. Už jsem věděl, kam přesně strčit nohu a jak se tím protáhnout. Všechno mě naučil a já to později jen dopilovával,“ vysvětluje.

#clanek|6733733#

Krkolomné pozice předvede ve Zlíně

Od 1. do 4. září zavítá také do Zlína. „Přijedu s hororovým cirkusem Ohana, u kterého pracuji třetím rokem. Předvedu nějaké krkolomné pozice, budu se protahovat tenisovými raketami a také zalezu do bedny z plexiskla, která má asi 45 na 55 centimetrů. A pak ještě dělám i akrobacii na popruzích ve vzduchu,“ láká na představení Ludvík Janíček Berousek.

V současnosti trénuje hodinu a půl denně. Před samotným představením se navíc asi hodinu rozhýbává a protahuje.

„Musím dávat pozor, abych si nic nenatáhl, nebo si nějak neublížil. I přesto se ale snažím stále posouvat, vymýšlet nové věci a zdokonalovat se v tom, co dělám. Chci vymyslet ještě něco dalšího, čím se protáhnu,“ přiznává.

Jak sám přiznává, být hadím mužem je pro tělo náročné.

„Chci ale vystupovat co nejdéle to půjde. Třeba do 45 let. A co budu dělat dál? To je ve hvězdách. Přemýšlel jsem nad tím, ale uvidíme, kam mě osud zavane,“ usmívá se jediný český hadí muž.