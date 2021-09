V pátek 10. září bylo zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce na projektanta nového centrálního objektu. Demolice staré prádelny, kde bude nová budova stát, začne do konce letošního roku.

„Na rozdíl od výstavby nové nemocnice půjde o bezpečnou investici, kterou si Zlínský kraj i Krajská nemocnice Tomáše Bati mohou dovolit. Pokud bychom schválili výstavbu nové nemocnice a realizovali priority ze zásobníku investičních akcí, v kombinaci s vnějšími vlivy jako je inflace a současná situace na stavebním trhu, byl by v roce 2023 schodek rozpočtu Zlínského kraje více jak 3 miliardy korun, což by ohrozilo samotný chod kraje,“ doplnil hejtman.

Podle informací kraje navíc finanční prostředky ve výši 2,7 miliardy korun, alokované z rozpočtu kraje na výstavbu nové nemocnice, budou použity na investiční akce ve zdravotnictví, zejména do nutných oprav v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

„Prodloužení IZ NKNTB Zlínskému kraji otevírá cestu pro další jednání se společností UNIMEX GROUP a.s. o budoucím využití pozemků ve Zlíně-Malenovicích, které od firmy koupilo bývalé vedení kraje. Prodej pozemků ve Zlíně-Malenovicích je totiž ve smlouvě podmíněn výstavbou nové nemocnice. V případě nedodržení podmínek má společnost nárok na odstoupení od smlouvy, smluvní pokutu 10 milionů korun, náhradu škody v plné výši a navrácení pozemků. Jednání mezi smluvními stranami stále probíhá,“ připomněla mluvčí kraje.

Ukončení investiční akce by se tímto krokem odložilo do roku 2040. Krajské zastupitelstvo bude tento bod projednávat na zasedání v pondělí 13. září.

„Tímto krokem si kraj otevírá cestu k dalšímu jednání se společností UNIMEX GROUP a.s. o budoucím využití pozemků ve Zlíně-Malenovicích, na nichž měla stát nová nemocnice. Kraj bude navíc schopen vyvázat již alokované finanční prostředky na tento projekt a použít je na akutní investiční akce ve zdravotnictví,“ uvedla mluvčí kraje Soňa Ličková.

Podle nejnovějších informací hejtmanství, doporučili v pátek radní Zlínského kraje krajskému zastupitelstvu schválit prodloužení realizace investičního záměru Nová krajská Baťova nemocnice do roku 2040.

Je stále aktuální záměr postavit ve Zlíně-Malenovicích novou nemocnici za několik miliard korun? Zdá se že ano, i když ve skutečnosti jde jen o krok, kterým chce kraj investovat do krajského zdravotnictví peníze, které byly alokovány právě na její výstavbu.

