„Chceme tím podpořit i drobné pěstitele a zahrádkáře, aby výpěstky ze svých zahrádek mohli nabídnout veřejnosti, aby zhodnotili svou práci a mělo to pro ně i finanční přínos,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Vedení města zvažovalo také možnost zvýšení nájemného, ale nakonec se přiklonilo k variantě poskytování prodejních stolů bezplatně, především kvůli prodejcům nabízejícím vlastní produkty.

„Máme zájem do budoucna o zvýšení počtu prodávajících a o rozšíření nabídky a sortimentu pro Kroměřížany. Proto se snažíme zlepšit pro ně prodejní podmínky,“ doplnil místostarosta Vratislav Krejčíř.

Počet prodejců, kteří na tržišti nabízejí své zboží, se liší podle ročního období.

„Pravidelně prodávajících je asi devět. Tržnice bývá plně obsazená od jara do poloviny července, kdy se prodávají přísady, v druhé polovině léta je kapacita využita zhruba z 30 procent a v období před dušičkami více než z poloviny. Přes zimu je prodej spíše nahodilý,“ popsal ředitel KTS Marian Vítek.

Prodejní doba tržiště je od pondělí do soboty, a to od dubna do konce října v čase od 5 do 17 hodin a od listopadu do konce března od 7 do 16 hodin.

Na místě je povoleno prodávat ovoce, zeleninu, květiny, sazenice a semena, včelí med, čerstvé houby, lesní plody a léčivé rostliny, slepičí vejce, koření, řemeslné a výtvarné výrobky, vánoční stromky a kapry a zboží s vánoční, velikonoční a dušičkovou tematikou.